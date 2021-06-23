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Концерн «Автоматика» представляет комплекс противодействия БЛА

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представляет комплекс противодействия БЛА «Пищаль».

Комплекс борьбы с БЛА «Пищаль» позиционируется как самый легкий и в то же время мощный ручной комплекс как для индивидуального применения, так и в составе других комплексов. При весе оборудования всего 4 килограмма Концерн добился дальности противодействия более 2 тыс. метров, что является лучшим показателем для комплексов данного типа.

«Продукция Концерна «Автоматика» востребована не только в России, но и за рубежом. Мы готовы расширять сотрудничество с Белоруссией по всему спектру продукции и услуг, в частности, в сферах информационной безопасности и противодействия БЛА», - заявил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

На площадке MILEX 2021 также состоится Девятая Международная научная конференция по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности, организованная Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь. В ходе мероприятия руководители и специалисты министерств и ведомств России и Белорусии, научных и образовательных учреждений, предприятий и компаний, занимающихся разработкой и освоением перспективных технологий военного и двойного назначения, обсудят текущие тенденции в области военной науки и безопасности.

Владимир Бахур

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