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«БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС»

«БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в Госкорпорацию Ростех), создающая многопрофильные облачные ИТ-решения для государства и бизнеса и резидент Фонда Сколково, компания «К-Скай», специализирующаяся в искусственном интеллекте и прогнозной аналитике для здравоохранения, подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились об интеграции платформы прогнозной аналитики Webiomed с платформой «БАРС.Здравоохранение - МИС», а также технологическом партнерстве. Применение технологий искусственного интеллекта позволит врачам, использующим решения «БАРС Груп», автоматизировать анализ электронных медицинских карт в части автоматического выявления подозрений на заболевания и оценку рисков пациентов.

«БАРС.Здравоохранение – МИС» – это единый цифровой контур в здравоохранении регионов. Платформа позволяет цифровизировать все возможные виды деятельности медицинской организации от внутреннего документооборота, организации медицинской помощи до организации питания и учета сотрудников, осуществлять обмен данными между медицинскими организациями, а также централизованно собирать показатели со всей подведомственной сети для мониторинга и принятия управленческих решений. Медицинская информационная система зарегистрирована в Росздравнадзоре как изделие медицинского назначения. На данный момент МИС внедрена в 14 субъектах РФ.

«Правительство определило три ключевых направления российского цифрового здравоохранения: искусственный интеллект, телемедицина, электронный документооборот. Мы рады новому партнерству с компанией Webiomed, которое позволит нам объединить усилия в вопросах искусственного интеллекта и совместно ускорить процессы создания комфортной и высокотехнологичной рабочей среды в медицинских организациях, что в конечном итоге служит главной цели – повышению уровня здоровья граждан нашей страны», - прокомментировал Тимур Ахмеров, генеральный директор «БАРС Груп».

Платформа Webiomed предназначена для автоматического анализа обезличенных медицинских данных с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений на персональном и популяционном уровне. При создании системы активно используются технологии искусственного интеллекта, включая NLP и машинное обучение. Является первой Российской системой искусственного интеллекта для здравоохранения, которая успешна прошла независимые клинические испытания и зарегистрирована Росздравнадзором как программное медицинское изделие. В настоящий момент система поддерживает 40 заболеваний и уже используется в 10 субъектах РФ.

«Технологическое партнерство, интеграция с крупной медицинской информационной системой важный шаг в развитии нашего проекта Webiomed. Вместе с компанией «БАРС Груп», мы внедрим технологии прогнозной аналитики в медицинские учреждения регионов, что обеспечит прозрачную управленческую аналитику, предоставит врачам «помощника» в диагностике заболеваний и позволит спасти жизни пациентов», - заявил генеральный директор компании «К-Скай» Роман Новицкий.

Владимир Бахур

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