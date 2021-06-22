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В благотворительном сервисе mos.ru появился раздел фондов

Благотворительный сервис на mos.ru дополнили специальным разделом, в котором разместили информацию обо всех благотворительных организациях, подключенных к сервису.

Любой пользователь, в том числе неавторизованный, может найти здесь все фонды, изучить информацию о программах этих организаций. Перечислить пожертвование могут авторизованные пользователи портала. Для этого достаточно выбрать программу благотворительного фонда, указать сумму взноса и нажать кнопку «Помочь».

«Цифровизация позволяет расширять возможности общественных и городских инициатив, помогая реализовывать значимые социальные проекты. Специальный сервис на mos.ru дает возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций онлайн в любое удобное время и неограниченное количество раз. Сегодня таким способом можно поддержать детей и взрослых в сложных жизненных обстоятельствах, людей разного возраста с ограниченными возможностями здоровья и многих других нуждающихся в помощи», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики.

Благотворительный сервис на mos.ru запустили в октябре 2020 года столичным Департаментом информационных технологий совместно с городским Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы. Сейчас с его помощью сделано уже более 18 тысяч пожертвований на общую сумму более 5,2 миллиона рублей. Средняя сумма перевода — 275 рублей.

Отправить взнос по-прежнему можно в сервисе «Мои платежи». Для этого нужно выбрать строку с наименованием «Благотворительность». Сервис покажет информацию о доступных программах организаций, предложит выбрать фонд и указать сумму взноса. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты. При этом можно быть уверенным, что деньги будут перечислены именно туда, куда их направляли. Все благотворительные организации, подключенные к сервису, публикуют ежеквартальные отчеты на портале «Душевная Москва». Как стать участником сервиса, представители фондов могут узнать на сайте.

Информация о сервисе также доступна в разделе спецпроектов. Найти его можно, начав вводить название в поисковой строке — портал покажет кликабельную подсказку. А на главной странице mos.ru есть баннер, с помощью которого можно перейти на страницу сервиса.

Благотворительный сервис уже успел получить признание и за рубежом: в январе он стал лауреатом международной премии BIG Innovation Awards. Ее вручают организациям и людям, воплощающим в жизнь инновационные решения, которые оказывают большое влияние на общество. В мае сервис mos.ru также был удостоен престижной международной премии German Innovation Award в категории «Информационные технологии».

Владимир Бахур

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