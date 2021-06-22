Ростех и «Петроинжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования

Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, входящий в холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех, совместно с компанией «ПетроИнжиниринг», специализирующейся на предоставлении сервисных услуг в области бурения нефтяных и газовых скважин, приступают к реализации крупного проекта по выпуску оборудования для нефтедобычи.

Стороны планируют наладить совместно разработку и выпуск современной буровой техники, в том числе – долот PDC (Polycrystalline Diamond Bits) – профессионального инструмента, изготовленного по инновационной технологии для бурения нефтяных, газовых или геотермальных скважин. Со стороны Госкорпорации в проекте задействован НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха в составе холдинга «Швабе».

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов и генеральный директор «ИСК «ПетроИнжиниринг» Александр Герасименко.

«НИИ «Полюс» уже имеет опыт создания уникального специализированного оборудования для отрасли подводной добычи нефти и газа – в октябре прошлого года мы запустили в серийное производство волоконно-оптическую систему передачи и преобразования оптических сигналов, которая позволяет управлять подводной инфраструктурой добычи на шельфе. «ИСК «ПетроИнжиниринг» – одна из крупнейших российских нефтесервисных компаний, которая с 2015 года успешно разрабатывает и выпускает собственное буровое оборудование. Объединение наших компетенций станет залогом эффективного сотрудничества и позволит значительно повысить производственный потенциал обеих сторон», – отметил Евгений Кузнецов.

Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» осуществляет деятельность практически во всех сегментах нефтесервисного рынка, имеет собственное производство бурового инструмента и специализируется на предоставлении инженерных услуг в области бурения.

«Уверен, что подписание соглашения с НИИ «Полюс» придаст новый импульс развитию производства отечественного бурового оборудования, которое сможет составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Теи более, что в условиях пандемии проблема импортозамещения встала наиболее остро. Синергия научной базы НИИ «Полюс» и наш опыт в сфере технологий бурения нефтетегазовых скважин позволят вывести производство оборудования в стратегической для России отрасли на мировой уровень», – акцентировал Александр Герасименко.

«ИСК «ПетроИнжиниринг» разработала уже более 400 конструкций долот серии PE (PetroEngineering) под брендом PetroBits с учетом модификаций под основные российские регионы нефтегазодобычи. На сегодняшний день специалисты компании пробурили уже более 5 тыс. скважин по всей стране с суммарной проходкой около 14 тыс. километров.