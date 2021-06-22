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Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимном сотрудничестве заключили министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и российская компания «Базальт СПО». Цель соглашения – обеспечение технологической независимости региона в сфере IT и реализация национальной программы «Цифровая экономика РФ».

«Одно из важнейших направлений работы по импортозамещению в нашем регионе – переход на отечественное программное обеспечение организаций сферы здравоохранения и образования, а также органов власти Новосибирской области. Это важно, в том числе, с точки зрения экономики и безопасности. Именно поэтому нами ведется постоянная работа по выстраиванию взаимного сотрудничества с ведущими отечественными IT-компаниями и выработке совместных решений по совершенствованию цифровой сферы», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

В рамках соглашения запланирована совместная разработка и реализация «дорожных карт» проектов, направленных на повышение уровня цифровизации Новосибирской области, увеличение доли отечественного ПО, обмен опытом, проведение конференций, семинаров и других мероприятий.

«Новосибирская область – один из крупнейших интеллектуальных и производственных центров России, поэтому очень важно перевести цифровую инфраструктуру региона на отечественное технологически независимое программное обеспечение. Мы рады помочь новосибирским коллегам интегрировать операционные системы «Альт» в действующую IT-инфраструктуру, обучить специалистов и пользователей работе с нашим ПО и совместными усилиями создать для организаций Новосибирской области качественную, защищенную, импортонезависимую цифровую среду», – подчеркнул генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

В ходе импортозамещения в Новосибирской области ведется масштабное обновление компьютерного парка медицинских организаций. В 2020-2021 годах «Базальт СПО» совместно с партнерами и IT-специалистами Новосибирской области выполнили самый крупный региональный проект по переводу цифровой инфраструктуры на российский софт и компьютеры. Более 9 000 новых компьютеров отечественного производства поставлено в Новосибирскую область в прошлом году для модернизации и обновления автоматизированных рабочих мест (АРМ) медицинских работников региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – АРМы в 95 медицинских организациях оснастили отечественными ПК с защищенной российской ОС «Альт 8СП», разработанной компанией «Базальт СПО.

В ходе проекта сертифицированные педагоги компании обучили более 80 IT-специалистов областных учреждений здравоохранения работе с отечественной ОС. Все слушатели успешно прошли курс по администрированию «Альт 8 СП» и приступили к работе.

Кроме того, в рамках развития цифровой образовательной среды в регионе в этом году планируется поставка в образовательные организации около 4 000 АРМов – в рамках национального проекта «Образование».

Стоит также отметить, что в органах власти Новосибирской области началось внедрение ведомственного стандарта для компьютеров под управлением отечественной операционной системы, пакетом офисных приложений, почтовым клиентом, браузером, другим прикладным программным обеспечением. Планируется, что в 2021 году не менее половины новых компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников органов власти региона, будут уже с предустановленной российской операционной системой и прикладными программными продуктами.

Владимир Бахур

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