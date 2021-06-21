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ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации

ЦППК разработала и начала установку билетопечатающих автоматов новой модели в связи с ростом популярности безналичной оплаты проезда – на станциях уже появились 202 автомата.

Пассажирам больше не придётся вставлять транспортную карту в терминал – новые билетные автоматы оснащены наружным картридером, благодаря чему процесс оплаты стал еще быстрее.

Приобретение проездных документов в автоматах новой модели возможно только за безналичный расчёт. Это сделано для того, чтобы ускорить покупку и сократить возможное время ожидания в очереди. Они размещаются рядом с обычными БПА, поэтому пассажир может выбрать для себя любой удобный вариант оплаты проезда. При этом на имеющиеся транспортные карты можно оформить в новых аппаратах те же виды проездных документов, что и в обычных БПА.

В автоматах установлены новые большие экраны: в верхней части отображается актуальное расписание ближайших электропоездов, в нижнем – привычное меню покупки.

Новые БПА уже появились на станциях: Тучково, Пионерская, Одинцово, Сетунь, Новогиреево, Реутово, Черное, Нижегородская, Храпуново, Электроугли, Фрязево, Ногинск, 33 км, Электросталь, Электрогорск, Дрезна, Крутое, Заря, Купавна, Железнодорожный, Бронницы, Конобеево, Гжель, Белоозерская, Куровская, Фрезер, Ильинская, Плющево, Удельная, 47 км, Раменское, 88 км, Москворецкая, Коренево, Луховицы, Егорьевск, Родники, Новая, Фабричная, Солнечная, Чехов, Столбовая, Гривно, Львовская, Серпухов, Расторгуево, Домодедово, Калинина, Жилево, Узуново, Чертаново, Ленинская, Волоколамск, Гражданская, Красный Балтиец, Волоколамская, Павшино, Пенягино, Савёловская, Окружная, Лобня, Новодачная, Хлебниково, Турист, Клязьма, Валентиновка, Загорянская, Ивантеевка - 2, Фрязино тов., Болшево, Пушкино, Александров, Воронок, Москва 3, Тайнинская, Перловская, Хотьково, Мытищи, Сергиев Посад, Яуза, Ашукинская, Зелёный бор.

Владимир Бахур

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