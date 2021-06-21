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«Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее оборудование связи для флота на десятом Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Будут представлены решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ, устройства для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии, береговые осветительные приборы и системы противодействия беспилотникам.

На стенде холдинга будет показан интегрированный комплекс связи Р-760 для надводных кораблей ВМФ. Аппаратура, разработанная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), предназначена для ведения открытой и шифрованной радиосвязи надводного корабля ВМС с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами. Комплекс связи может использоваться на всех типах судов, вплоть до боевых кораблей первого ранга. Также на выставке Омский НИИ приборостроения продемонстрирует судовую SDR радиостанция КВ/УКВ диапазона «Аметист», носимую радиостанцию Р-610-1 для обеспечения радиосвязи с аварийно-спасательными силами ВМФ РФ, приемопередающие и приемные антенны для судов морского и речного флотов.

НИИ «Нептун» представит на МВМС-2021 свою новую разработку - радиопередающее устройство для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути.

Входящее в «Росэлектронику» ПАО «Интелтех» покажет в рамках салона многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах и содержащий мобильный сегмент – базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. Разработка представляет собой модульное решение, обеспечивающее беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов различного ранга.

«Предприятия «Росэлектроники» непрерывно совершенствуют средства связи для ВМФ, работают над снижением массогабаритных характеристик аппаратуры, одновременно улучшая ее функциональные возможности, повышая качество и скорость передачи информации, а также ее помехозащищенность. На МВМС-2021 мы демонстрируем образцы передового телекоммуникационного оборудования, отвечающего всем необходимым требованиям современным флота», - сообщили в «Росэлектронике».

В рамках экспозиции «Росэлектроники» на МВМС также будут демонстрироваться осветительные приборы производства томского НИИ полупроводниковых приборов и системы противодействия БПЛА разработки санкт-петербургского НИИ «Вектор».

Владимир Бахур

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