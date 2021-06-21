CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске нового направления - аутсорсинга закупок. Сервис включает в себя функции по организации, проведению и сопровождению закупок по модели S2P (source-to-pay) и сможет полностью закрыть потребности компаний по организации удаленного подразделения закупок.

В 2021 году организаторы закупок, прежде всего работающие по 223-ФЗ, столкнулись с большим количеством изменений в части законодательного регулирования, а у специалистов закупочных подразделений все чаще стали возникать вопросы по организации эффективного процесса закупок и контролю расходов компании.

Новый сервис АО «ТЭК-Торг» по аутсорсингу закупок позволяет организаторам сократить финансовые и трудовые затраты на обеспечение хозяйственной деятельности и сконцентрироваться на профильных задачах – производстве и сбыте продукции. Передача функций отдела закупок квалифицированным специалистам обеспечивает распределенную ответственность при исполнении договоров и дает гарантию выбора благонадежного контрагента.

«У нас уже был успешный опыт выполнения работ по аутсорсингу закупок для наших клиентов, - комментирует генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Нам был передан в работу весь процесс подготовки по отдельным категориям непроизводственных закупок — от предварительного договора до его согласования и отправки на подпись. Мы решили масштабировать эту практику и предложить партнерам комплексный пакет услуг. Тем не менее выбор победителя торгов всегда остается на стороне заказчика, мы выступаем партнером по организации и сопровождению закупочных функций, включая работу с документами, ведение электронных информационных систем, получение оперативных консультаций по всем вопросам закупочного процесса, правовую поддержку в ФАС при возникновении спорных и конфликтных ситуаций и др».

Организация работы удаленного подразделения закупок включает поиск исполнителей на выполнение определенного вида работ – при этом осуществляется проверка исполнителя на благонадежность, фиксирование цен на оказываемые услуги, помощь в заключении договора, проверка качества оказанных услуг, выборочный аудит проведенных закупок или подготовленных документов на соответствие требований законодательства РФ. В рамках сервиса также производятся поиск потенциальных клиентов и проведение с ними переговоров, консультации по условиям и тарифам услуг исполнителя; сопровождение потенциальных клиентов при взаимодействии их с исполнителем, анализ затрат и исследование рынка, и другие задачи.

Передача части закупочных функций на аутсорсинг позволит организациям сформировать полноценную эффективную систему закупок, обеспечит скорость, точность и прозрачность, а также строгую сквозную безопасность.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM

Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов

Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании

Российские чиновники пересядут на стандартные ПК со стандартным ПО к 2024 году

Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews

Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM

Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры
Показать еще
CNEWS TV
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Премьерный ролик Nokia 105 4G