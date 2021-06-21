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ИТ в госсекторе
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Дмитрий Чернышенко: к 2024 году минимум 70% закупок ИТ-продукции в госкомпаниях должно приходиться на отечественное ПО

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД». На заседании обсуждался ход исполнения плана мероприятий ОАО «РЖД» по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в период 2018-2024 гг.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, директор компании «1С» Борис Нуралиев, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, а также представители Минпромторга РФ, Минтранса РФ и госкорпорации «Ростех».

«К 2024 году в рамках реализации стратегий по цифровой трансформации госкомпаний как минимум 70% закупок ИТ-продукции от общего бюджета на программное обеспечение должно приходиться на отечественные цифровые решения. Не исключаю при этом введения новых, более жестких требований по достижению этого показателя в более ранние сроки», – заявил Дмитрий Чернышенко. Такие требования к достижению технологического суверенитета страны диктует время, добавил он.

Вице-премьер также анонсировал выход второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли в ближайшее время и подчеркнул важность инструментов стимулирования отечественного ИТ-рынка, заложенных в национальной программе «Цифровая экономика». «Льготное кредитование для отечественных компаний на закупку российских программных разработок при консолидированном спросе со стороны крупных госкомпаний создаст дополнительный синергетический эффект для отрасли. В этом году на субсидирование процентной ставки по кредитам для закупок отечественных программных продуктов заложено 1 млрд рублей бюджетной поддержки, что позволит привлечь не менее 35 млрд рублей дополнительного финансирования закупок», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров обратил внимание на необходимость комплексного подхода к достижению цифровой трансформации. «ОАО «РЖД» ведет системную работу по достижению цифровой трансформации и импортозамещению в ИТ-сфере, однако в ряде случаев поставленные задачи настолько глобальны, что достичь их выполнения невозможно без объединения усилий и координации действий правительства и бизнеса», – заявил он.

По итогам заседания Комитета Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с ОАО «РЖД» разработать «дорожную карту» по переводу на отечественное программное обеспечение систем планирования ресурсов ERP до конца 2024 года.

Кроме того, вице-премьер одобрил создание на базе ОАО «РЖД» Национального центра компетенций по импортозамещению для выработки типовых решений по замене зарубежных продуктов на отечественные, их адаптации под запрос российского рынка, а также для консультирования компаний по направлению импортозамещения.

Владимир Бахур

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