НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы

АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, представило свои разработки для организации безопасной дистанционной работы. Потенциальные заказчики ознакомились с представленными российскими решениями, которые смогут стать достойной заменой оборудованию и программному обеспечению иностранных производителей.

В рамках встречи специалисты «НИИ «Масштаб» представили участникам решения собственного производства, в частности аппаратно-программные комплексы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, обеспечивающие коммуникацию руководителей и сотрудников вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) и видеотерминалы IVA LARGO, предназначенные для участия в индивидуальных и групповых видеоконференциях и поддерживающие средства демонстрации презентаций, документов, видеороликов и других данных.

Решение VeiL VDI входит в единую продуктовую экосистему виртуализации VeiL разработки АО НИИ «Масштаб», включающую в себя: брокер подключений VeiL VDI Broker, гипервизор KVM и платформу виртуализации ЕСР VeiL™ для централизованного управления виртуальной инфраструктурой. VeiL VDI позволяет организовать виртуальные рабочие столы для сотрудников с необходимой ИТ-инфраструктурой предприятий различных масштабов. Благодаря этому, VDI делает возможным безопасный доступ к данным для сотрудника даже из дома.

«Пандемия многое изменила в российском бизнесе, и в первую очередь — перевела значительную часть работы в онлайн, удаленная работа на сегодняшний день стала привычной частью жизни. Такая форма занятости предполагает наличие необходимых инструментов и возможность доступа каждого сотрудника к нужным данным из любой точки. При этом поспешный перевод компаний на дистанционную работу приводит к риску безопасности и сохранения конфиденциальности. Предлагаемые компанией комплексные решения в области унифицированных коммуникаций обеспечивают надежную связь вне зависимости от места нахождения пользователя», - комментирует заместитель директора по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб» Максим Ерофеев.