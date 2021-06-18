Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов

Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Его представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink. На первой строчке регионального европейского рейтинга расположился Лондон, на третьей — Париж. Годом ранее российская столица была на третьем месте.

«Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов — Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию. Конечно, будем и дальше активно поддерживать инноваторов — субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами», — отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

StartupBlink ежегодно составляет рейтинг экосистем для стартапов на основе обширной базы данных, в которой представлено более тысячи городов, 70 тысяч стартапов, двух тысяч коворкингов, 800 акселераторов по всему миру. Учитываются такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.

«В числе проектов, благодаря которым Москва вновь остается в тройке европейских лидеров, — программа пилотного тестирования инновационных решений, позволяющая технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках, а также программа “Московский акселератор”, направленная на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с корпорациями», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В общемировом рейтинге Москва вошла в топ-10 мегаполисов, сохранив свои лидирующие позиции. Как и в прошлом году, столица России заняла в нем девятое место, оставив позади Токио, Нью-Дели, Сеул и Чикаго. На первых трех строчках мирового рейтинга — Сан-Франциско, Нью-Йорк и Пекин.