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«Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт»

Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югра и «Базальт СПО» заключили соглашение о комплексном сотрудничестве. Свои подписи на документе 16 июня 2021 г. поставили Павел Ципорин, директор Депинформтехнологий Югры, и Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». Документ будет действовать до 31 декабря 2025 г.

Югорские и московские специалисты будут совместно работать над увеличением доли отечественного ПО в округе, реализовать проекты по его внедрению, обучать ИТ-специалистов и педагогов работе с отечественными программными продуктами, проводить конференции, семинары и другие совместные мероприятия.

«На наш регион смотрит вся страна, он важен для экономики России, поэтому мы очень тщательно подходим к выбору поставщиков решений, в том числе – программного обеспечения. Компания «Базальт СПО» обладает прочным авторитетом разработчика ОС для всех участков ИТ-инфраструктуры, от рабочих мест до мощных облачных ресурсов, – отметил Павел Ципорин, директор Депинформтехнологий Югры. – Соглашение с «Базальт СПО» – существенный шаг к построению качественный цифровой среды в регионе, оно поможет нам наладить обмен опытом в сфере ИТ-технологий, выстроить конструктивный диалог пользователей и разработчиков программных и аппаратных решений, найти оптимальные решения для достижения поставленных целей по созданию импортонезависимой ИТ-инфраструкутры».

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из лидеров перевода организаций на российское программное обеспечение. Например, на компьютерах под управлением российской операционной системы «Альт» работает большинство сотрудников правления материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижневартовска. Крупные партии ОС «Альт» в 2019-2020 гг. приобрели и внедрили подразделения «Газпрома», работающие на территории ХМАО-Югра. «Сугутнефтегаз» построил на ОС «Альт» кластер виртуализации и продолжает активно переводить на российскую ОС свои серверные ресурсы. В Нижневартовском государственном университете операционная система «Альт образование» используется с 2017 г., сегодня она установлена в большинстве компьютерных классов университета. Используют эту операционную систему и в Нижневартовской гимназии №2, «Базальт СПО» предоставила ей лицензии, как и другим школам страны, на льготных условиях.

«Мы рады внести свой вклад в цифровую трансформацию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, одного из опорных регионов российской экономики, – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – ХМАО-Югра – это основной нефтегазоносный регион России, на его территории работает немало объектов критической информационной инфраструктуры. Мы приложим все усилия к тому, чтобы совместно с югорскими коллегами создать в округе удобную и высокотехнологичную цифровую среду на основе отечественного ПО».

Также компания «Базальт СПО» подписала соглашение с Югорским государственным университетом. Предметом соглашения стало открытие центра компетенций по работе с программным обеспечением российского производства. «Вопросы безопасности диктуют необходимость перехода объектов КИИ из разных секторов экономики на отечественное ПО, – сказал Роман Кучин, и.о. ректора Югорского государственного университета. – Мы хотим, чтобы наши студенты уже с первого курса имели возможность обучаться в том числе на российском ПО и при выпуске были конкурентоспособными на рынке труда».

Дмитрий Степанов

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