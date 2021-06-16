«ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана

Российская многопрофильная ИТ-группа «ИКС Холдинг» приступила к реализации второго этапа проекта по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Республики Узбекистан. Более 200 цифровых инициатив, проработанных экспертной группой холдинга, представлены на двухдневной стратегической сессии «Лучшие мировые практики в области цифровизации ТЭК», которая проходит 15 и 16 июня в Ташкенте (Республика Узбекистан). Об этом сегодня на мероприятии журналистам сообщил вице-президент «ИКС Холдинга» Станислав Киселев.

«Стратегической сессией мы открываем работы по второму этапу проекта «ЦИФРОТЭК», - поясняет Станислав. - Сам проект ведется в рамках глобального сотрудничества с Министерством энергетики РУз по разработке дорожной карты цифровизации топливно-энергетического комплекса Республики. С февраля по июнь был реализован первый этап: мы провели более 1500 выездных встреч, обследовали семь крупнейших государственных предприятий Узбекистана в области ТЭК и зафиксировали уровень текущего состояния цифровизации и автоматизации этих организаций. Далее будет сформирована дорожная карта. Мы рассчитываем, что на горизонте пяти лет она создаст фундамент для устойчивого развития предприятий и отрасли в целом. Мы считаем, что такой подход станет примером для цифровой трансформации всех остальных отраслей не только в Узбекистане, но и в других странах».

Оценивая текущий уровень цифровизации предприятий ТЭК Узбекистана Станислав отметил сильные и слабые стороны: «Многие компании, которые мы посетили, являются «возрастными» и уровень автоматизации довольно низкий. При этом хочу отметить, что сами сотрудники хотят изменений. Мы видим огромное количество профессионалов, которые работают в своих функциональных областях. Как раз эти люди и являются фундаментом и основой для изменения этих предприятий. Несомненно, минусом является отсутствие автоматизации, но огромный плюс - очень сильная команда профессионалов».

Итогом двухдневной сессии станет формирование конечного списка инициатив и конкретных предприятий, где будут применяться те или иные решения. Далее документы представят на утверждение управляющему совету в составе Министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова, а также глав энергетических компаний. После финального согласования специалисты «ИКС Холдинга» приступят к созданию дорожной карты. Сдача проекта запланирована на октябрь 2021 года.