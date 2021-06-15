В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов

Определены 36 финалистов конкурса для изобретателей на присуждение премий Мэра Москвы «Новатор Москвы». Всего было подано 740 заявок — в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Теперь номинантам предстоит презентовать свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и органов государственной власти. Им нужно будет подтвердить актуальность разработки, ее научную новизну и востребованность на рынке. Презентация намечена на 15 июня.

Победителями станут авторы 18 проектов — коллективы или индивидуальные участники.

«Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер — предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды. Премии присуждаются в трех номинациях — “Лидеры инноваций”, “Проект будущего” и “Меняющие реальность”. Мне кажется, эти названия в полной мере отражают значение труда изобретателей и их прорывных идей в современном мире», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Среди проектов-финалистов — перспективная система нейроуправления бионическим протезом, новейший препарат для лечения ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, комплекс для спасения маломобильных людей с высоты при пожаре, инновационная модель отопления на основе энергосберегающей технологии, умная система энергоучета с заложенным в нее функционалом интернета вещей, а также высокоскоростная тоннельная транспортная система для мегаполисов будущего (расчетная скорость перевозки пассажиров и грузов — свыше 300 километров в час).

Кроме того, за премию поборется технология круглогодичного выращивания агрокультур на вертикальных фермах в городских условиях. Используя возможности искусственного интеллекта, проект сокращает расход воды на 95%, обеспечивает постоянный уход и поддерживает заданный микроклимат, подходящий конкретному виду растений.

Еще одно уникальное решение, вышедшее в финал конкурса, — спасательная капсула для экстренной эвакуации людей с высотных объектов (зданий и сооружений высотой от 10 до тысячи с лишним метров). Система может применяться в нештатных ситуациях, когда обычные способы эвакуации невозможны. Сами разработчики описывают проект так: автономное ранцевое пневмокаркасное парашютирующее устройство с воздушным посадочным демпфером.

«Из 740 заявок, поступивших для участия в конкурсе “Новатор Москвы”, в шорт-лист попали сильнейшие изобретения и разработки. Они успешно прошли правовую и научную экспертизы, а также показали экономический потенциал», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отбор финалистов проходил в несколько этапов. Сначала независимые эксперты проверили подлинность предоставленных документов и отсутствие патентных нарушений, затем исследовали научную ценность проектов и подтверждали их инновационность. После этого специалисты оценили конкурентоспособность и потенциальную востребованность разработок.

В конкурсе предусмотрено три номинации: «Проект будущего» — для изобретений, у которых есть оформленная инновационная идея или охранный документ, удостоверяющий авторство или исключительное право на нее; «Меняющие реальность» — для разработок, уже имеющих бизнес-модель с анализом рынка и оценку рыночной привлекательности; «Лидеры инноваций» — для проектов, при реализации которых неоднократно была получена выручка.

В каждой из номинаций выделено шесть направлений — «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», «Благоустройство и строительство», «Общественные проекты».

Лауреаты конкурса получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий размер призового фонда — более 20,7 миллиона рублей.