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На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021»

10 июня 2021 г. в рамках CNews Forum Кейсы состоялось награждение лауреатов премии «Инновация года 2021». Лучшим финансовым госсервисом стало электронное актирование, запущенное на портале госзакупок. Электронное актирование — это современный и удобный инструмент для оформления документов приемки в электронной форме в личном кабинете поставщика и заказчика. Он обеспечивает оперативный доступ к документам и эффективное управление их движением. Награда была вручена Анне Катамадзе, заместителю руководителя Федерального казначейства.

Победителем в номинации «Мобильное приложение года» стало приложение «Тройка. Пополнение и проверка» — полнофункциональная цифровая платформа для дистанционной продажи электронных билетов и их записи на карты «Тройка» прямо с телефона с использованием технологии NFC. Награду получили создатели приложенияЛев Денисов, генеральный директор «Элбиус», Александр Федченко, генеральный директор «Спутник», Кирилл Кисляков, директор службы доходов и контроля «Мосгортранс» и Дмитрий Ерзамаев, директор филиала Службы информационных технологий и связи «Мосгортранс».

В номинации «Технологическая платформа нового поколения» лауреатом стала Platform V — новая технологическая платформа, которая обеспечивает высокий уровень цифровизации, аналитику данных, скорость принятия решений и вывода продуктов на рынок. Platform V обеспечивает трансформацию ИТ-ландшафта крупнейшего банка, обслуживающего более 100 миллионов клиентов. Она позволяет строить системы любого масштаба с уровнем надежности 99,99%. Награду получил Андрей Войнов, CEO «СберТех», вице-президент Сбербанка.

Лучшим решением по моделированию и цифровизации бизнес-процессов было признано SILA Union. Оно помогает регламентировать бизнес, анализировать и повышать эффективность бизнес-процессов, автоматизировать операции, генерировать нормативную документацию. Награда была вручена Елене Силкиной, управляющему партнеру SILA Union.

Награду в номинации «Сервисное управление при цифровой трансформации» получил Илья Кузин, начальник Центра сервисной организации Газпромбанка. C помощью консультантов «АйТеко» инженеры Газпромбанка создали инструменты сервисной модели управления — сервисную организацию. Единая сервисная модель охватывает широкий круг сервисов – от банковских карт и эквайринга до финансового мониторинга, хозяйственного обеспечения и других административных функций.

Лучшей ИТ-платформой для промышленности признана биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и Электронной торговой площадки Газпромбанка — высокотехнологичный цифровой сервис, «единое окно» для потребителей газа. Награду получил Александр Затонских, руководитель аппарата генерального директора «Газпром межрегионгаз».

Лучшая система управления большими данными — Центр оперативного мониторинга — была создана в группе компаний «Зарубежнефть». Центр оперативного мониторинга реализован исключительно на базе отечественных программных продуктов и обеспечивает сквозной информационный поток между различными специализированными ИТ-решениями, например, по диспетчеризации, ремонту скважин, метрологии. Награду получил Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий «Зарубежнефть».

Инновацией года в цифровизации социальной сферы стала созданная Сбербанком совместно с компанией «Расчетные решения» технология Social ID. Social ID — это проект цифровизации мер поддержки населению, основанный на технологии, которая обеспечивает связку любой действующей карты «Мир» с социальным идентификатором гражданина. Решение позволяет использовать карточные данные карты «Мир» для внесения финансовых средств либо сертификатов для приобретения товаров и услуг, а также для подтверждения получения мер поддержки.

Премией «Инновация года 2021» отмечаются ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий. Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Наталья Рудычева

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