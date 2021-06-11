CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ИТ в госсекторе
|

Концерн «Автоматика» запустил сайт, посвященный 100-летию Криптографической службы России

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех принял участие в праздновании 100-летия Криптографической службы России. В честь этого события «Автоматика» открывает интернет-ресурс, на котором можно узнать о криптографии: не только познакомиться с историческими свидетельствами, но и взглянуть на эту сферу глазами наших современников.

На портале представлены интервью с докторами и кандидатами технических и физико-математических наук, в которых раскрыты особенности работы в области криптографии, обозначены основные достижения мировой науки. Один из экспертов – Юрий Шалимов – проработал в «Автоматике» 53 года и является заслуженным работником связи.

«Основными направлениями «Автоматики» исторически являются разработка аппаратов шифрования и криптографическая защита информации. Компания создала несколько поколений технических средств и систем шифрованной связи и внесла значимый вклад в развитие криптографической науки. Мы рады приоткрыть завесу тайны над одной из самых секретных наук в мире. Поделиться страницами истории криптографии, которыми может гордиться каждый житель нашей страны», - заявил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Дополнительно интересующимся историей «Автоматики» предлагается ознакомиться с художественными произведениями, повествующими о начальном периоде деятельности Марфинской лаборатории №8, приемником которой является Концерн.

На портале представлена обширная фогогалерея: на снимках запечатлены обустройство Марфинской лаборатории, работа конструкторского бюро и производственного сектора, проведение различных испытаний, образцы разработок, а также досуговые мероприятия специалистов, трудившихся с 1949 по 1970 годы.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать

Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза

Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы

«Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана

Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться

Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?
Показать еще

CNEWS TV
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
OnePlus показала «убийцу» смартфонов Xiaomi Redmi
Как выглядит WhatsApp в версии для KaiOS