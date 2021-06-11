Концерн «Автоматика» запустил сайт, посвященный 100-летию Криптографической службы России

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех принял участие в праздновании 100-летия Криптографической службы России. В честь этого события «Автоматика» открывает интернет-ресурс, на котором можно узнать о криптографии: не только познакомиться с историческими свидетельствами, но и взглянуть на эту сферу глазами наших современников.

На портале представлены интервью с докторами и кандидатами технических и физико-математических наук, в которых раскрыты особенности работы в области криптографии, обозначены основные достижения мировой науки. Один из экспертов – Юрий Шалимов – проработал в «Автоматике» 53 года и является заслуженным работником связи.

«Основными направлениями «Автоматики» исторически являются разработка аппаратов шифрования и криптографическая защита информации. Компания создала несколько поколений технических средств и систем шифрованной связи и внесла значимый вклад в развитие криптографической науки. Мы рады приоткрыть завесу тайны над одной из самых секретных наук в мире. Поделиться страницами истории криптографии, которыми может гордиться каждый житель нашей страны», - заявил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Дополнительно интересующимся историей «Автоматики» предлагается ознакомиться с художественными произведениями, повествующими о начальном периоде деятельности Марфинской лаборатории №8, приемником которой является Концерн.

На портале представлена обширная фогогалерея: на снимках запечатлены обустройство Марфинской лаборатории, работа конструкторского бюро и производственного сектора, проведение различных испытаний, образцы разработок, а также досуговые мероприятия специалистов, трудившихся с 1949 по 1970 годы.