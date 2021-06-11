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«Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области

«Гринатом», ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», запустил в эксплуатацию уже семь программных помощников для повышения эффективности процессов государственных органов Правительства Нижегородской области. Основным направлением, в котором цифровые ассистенты были призваны оптимизировать человеческий ресурс для выполнения других задач, стал документооборот.

Одна из разработок позволила перераспределить время пяти сотрудников отдела документооборота: «умный помощник» регистратора самостоятельно определяет номер обращения и адрес электронной почты заявителя, направляет ему решение органов исполнительной власти. Всего за месяц работы роботизированный ассистент обработал более 3 000 документов.

Задача еще одного цифрового помощника - уведомлять органы исполнительной власти по почте о статусе отправки ответов на обращения граждан. Он самостоятельно определяет номер обращения и добавляет статус отправки в системе электронного документооборота. Это позволяет полностью безошибочно выполнять процесс, а также сэкономить время, эквивалентное занятости полутора штатных единиц.

Программные роботы Гринатома способствуют не только высвобождению времени сотрудников, но и отказу от дополнительных расходов на сопутствующие ИТ-процессы. RPA-разработка для настройки даты регистрации обращений граждан в электронном документообороте Правительства не потребовала дорогостоящего изменения архитектуры информационной системы, так как программная роботизация работает с её интерфейсом напрямую и не затрагивает фундаментальные настройки. Робот проверяет дату утверждения документа и заполняет необходимые поля, что позволяет делопроизводителю обрабатывать обращения с учетом очерёдности их поступления.

«Роботизация для нас – это проверенный временем инструмент автоматизации, ставший неотъемлемой частью рабочих процедур. Программные роботы позволяют нам избавлять сотрудников от рутины, повышать качество путём сокращения количества ошибок, увеличивать скорость протекания процессов», – отмечает Маргарита Конных, начальник отдела программной роботизации АО «Гринатом».

«С 2017 года мы разработали более 250 роботов, которые уже доказали свою эффективность для атомной отрасли, и сейчас помогают в процессах оптимизации предприятиям за ее пределами. Гринатом является ИТ-интегратором Росатома, поэтому все требования и ожидания государственных органов нам знакомы и понятны. Мы готовы разрабатывать узкоспециализированных роботов по разным направлениям в рекордные сроки», – комментирует Светлана Борматова, заместитель генерального директора АО «Гринатом».

Владимир Бахур

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