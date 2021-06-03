Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон для формирования эффективной системы государственного управления регионом.

«Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Воронежской области с использованием современных технологий. В числе приоритетных для нас задач – стандартизация и унификация процессов управления финансово-хозяйственной деятельностью органов власти и государственных учреждений региона. Это позволит оптимизировать расходы на содержание ИТ-инфраструктуры, обеспечить оперативное получение достоверной информации о реализации в регионе важнейших проектов и программ», – отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«У фирмы "1С" имеется опыт успешной реализации облачных систем регионального масштаба, которые охватывают тысячи учреждений. Практика показывает, что современные централизованные облачные системы позволяют повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности, добиться значительной экономии бюджетных средств. Самое ценное, что дает переход на ведение учета в едином облаке, данные централизуются, больше не надо "выпрашивать" отчеты у подведомственных учреждений. Руководство региона имеет актуальную и достоверную информацию для принятия управленческих решений», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Ещё одним ключевым направлением сотрудничества является реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», развитие образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.