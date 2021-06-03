МТС и Администрация Санкт-Петербурга договорились о совместном развитии цифровой экономики региона

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и администрация Санкт-Петербурга договорились о стратегическом партнерстве при реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики региона. В рамках соглашения МТС намерена инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры Санкт-Петербурга 7 млрд руб. до конца 2023 г.

Соответствующее соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и вице-президент ПАО «МТС» по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов.

Приоритетным направлением сотрудничества станет реализация региональных проектов, направленных на повышение уровня цифровизации инфраструктуры Санкт-Петербурга, повышение безопасности городской среды и эффективности использования ресурсов экономики с применением технологии передачи данных NB-IoT. В рамках соглашения запланированы проекты по производству устройств и датчиков для стандарта NB-IoT, а также проекты с применением технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах государственных и коммерческих предприятий на территории Санкт-Петербурга.

В рамках соглашения МТС также планирует реализовать проекты, связанные с расширением сценариев использования инновационных сервисов на базе сетей пятого поколения, в том числе в массовых пилотных зонах и в Центре 5G МТС в Петербурге, для наглядной демонстрации жителям и бизнесу города возможностей технологии 5G.

Еще одним направлением сотрудничества станет наращивание использования инструментов анализа Big data МТС в проектах, направленных на обеспечение потребности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в навигационной информации.

Помимо этого, МТС и администрация Санкт-Петербурга планируют сотрудничество в области реализации социокультурных проектов, направленных на сохранение культурно-исторического наследия, творческое воспитание молодого поколения Санкт-Петербурга, повышение доступности культурно-досуговых мероприятий, внедрение инновационных технологий МТС в сферу культуры и искусства, в том числе возможность использования ресурсов билетных подразделений экосистемы МТС для организации концертных и театральных выступлений, проведения массовых и бизнес мероприятий.