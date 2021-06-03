Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон для формирования эффективной системы государственного управления регионом.

«Одна из приоритетных для нас задач – создание инструментов для принятия качественных управленческих решений в таких финансового емких областях, как здравоохранение, образование, социальная сфера. У фирмы "1С" имеется опыт успешной реализации облачных систем регионального масштаба, которые охватывают тысячи учреждений и обеспечивают их эффективную работу. В рамках сотрудничества мы планируем задействовать этот опыт для информатизации нашего региона», – отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Практика показывает, что внедрение облачных систем помогает оптимизировать процессы государственного управления и добиться значительной экономии бюджетных средств. Централизация учетных данных в одном облаке позволяет видеть реальную картину движения бюджетных ресурсов. Работа государственных и муниципальных учреждений становится более контролируемой, а руководство региона имеет актуальную и достоверную информацию для принятия решений», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества является реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», развитие образовательной среды на базе высших учебных учреждений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.