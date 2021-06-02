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Правительство Красноярского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предполагает совместные действия по созданию благоприятной среды для совершенствования системы государственного управления и реализации проектов информатизации Красноярского края.

«Масштаб и нетривиальность задач, которые решаются в регионе благодаря информатизации, диктуют очень высокие требования к используемым решениям. Региону важен прямой диалог с вендором. Уверены, что в ходе взаимодействия обе стороны будут нарабатывать практический опыт, который может быть востребован другими городами и регионами на пути формирования эффективной системы государственного управления. В данном контексте фирма "1С" для Красноярского края это надежный и перспективный партнер», – сказал заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

«Практика показывает, что современные централизованные облачные системы помогают оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность и добиться значительной экономии бюджета. Они позволяют видеть реальную картину движения бюджетных ресурсов, а не просто цифры в клеточках отчетов. Управленческие решения формируются на основе достоверной и актуальной информации, что способствует повышению эффективности работы органов исполнительной власти и подведомственных учреждений», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Дмитрий Степанов

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