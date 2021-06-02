Правительство Камчатского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон для совершенствования системы государственного управления регионом.

«Решения «1С» широко применяются в нашем регионе как для государственного и муниципального управления, так и в бизнесе. Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации государственных учреждений Камчатского края с использованием технологий фирмы «1С», отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Особое место в соглашении уделяется развитию информационно-образовательной среды на базе учебных учреждений края, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий, популяризацию перспективных профессий и поддержку чемпионатов профессионального мастерства Worldskills.

«Рассчитываем, что создание базовых кафедр «1С» в учебных заведениях Камчатского края даст новые возможности для углубленного изучения современных информационных технологий, будет способствовать популяризации перспективных профессий и придаст дополнительный импульс подготовке ИТ-кадров для цифровой экономики», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.