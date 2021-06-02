Mail.ru Group стала партнером Правительства Удмуртской Республики по цифровизации

Mail.ru Group и Правительство Удмуртской Республики в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания поддержит развитие цифровых решений в регионе, что позволит сделать жизнь людей удобнее, а работу органов власти – эффективнее и прозрачнее. Партнерство охватывает широкий спектр задач: от цифровизации государственных услуг Республики до развития образования и помощи в представлении товаров и услуг Удмуртии в интернете и социальных сетях.

Компания будет консультировать Правительство региона, используя наработанную экспертизу и технологии в сфере работы с облачными сервисами, коммуникационными платформами, решениями на базе больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Команда Mail.ru Group проведет анализ концепции цифровизации региона, поможет актуализировать ее с учетом своего опыта и практик. Главные направления — оптимизация ключевых процессов и разработка полезных для жителей смарт-сервисов.

Важным этапом сотрудничества станет развитие образовательных программ для расширения ИТ-экспертизы сотрудников органов власти и местного самоуправления Республики. Также планируется встроить инновационные курсы в образовательные программы высших и средних учебных заведений региона.

Кроме того, Правительство Республики и Mail.ru Group проработают возможность реализации совместных проектов с использованием технологий компании: сервисов на основе искусственного интеллекта, цифрового рабочего места, облачной платформы Mail.ru Сloud Solutions и других.

«Жизнь современного бизнес-сообщества и граждан неотделима от использования цифровых решений и сервисов. В рамках соглашения с Mail.ru Group наши предприниматели и компании получат доступ к необходимому набору цифровых и маркетинговых инструментов для перевода и развития своего бизнеса онлайн с помощью конкретных решений соцсети “Вконтакте”, платформ Myteam и myTarget и других сервисов. Республика в свою очередь получает инновационного партнера, обладающего глубокими компетенциями и понимающего реальные кейсы применения технологий Big Data и искусственного интеллекта, а также социальных платформ», — прокомментировал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.