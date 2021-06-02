Спецпроекты

ИТ в госсекторе
|

Mail.ru Group стала партнером Правительства Удмуртской Республики по цифровизации

Mail.ru Group и Правительство Удмуртской Республики в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания поддержит развитие цифровых решений в регионе, что позволит сделать жизнь людей удобнее, а работу органов власти – эффективнее и прозрачнее. Партнерство охватывает широкий спектр задач: от цифровизации государственных услуг Республики до развития образования и помощи в представлении товаров и услуг Удмуртии в интернете и социальных сетях.

Компания будет консультировать Правительство региона, используя наработанную экспертизу и технологии в сфере работы с облачными сервисами, коммуникационными платформами, решениями на базе больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Команда Mail.ru Group проведет анализ концепции цифровизации региона, поможет актуализировать ее с учетом своего опыта и практик. Главные направления — оптимизация ключевых процессов и разработка полезных для жителей смарт-сервисов.

Важным этапом сотрудничества станет развитие образовательных программ для расширения ИТ-экспертизы сотрудников органов власти и местного самоуправления Республики. Также планируется встроить инновационные курсы в образовательные программы высших и средних учебных заведений региона.

Кроме того, Правительство Республики и Mail.ru Group проработают возможность реализации совместных проектов с использованием технологий компании: сервисов на основе искусственного интеллекта, цифрового рабочего места, облачной платформы Mail.ru Сloud Solutions и других.

«Жизнь современного бизнес-сообщества и граждан неотделима от использования цифровых решений и сервисов. В рамках соглашения с Mail.ru Group наши предприниматели и компании получат доступ к необходимому набору цифровых и маркетинговых инструментов для перевода и развития своего бизнеса онлайн с помощью конкретных решений соцсети “Вконтакте”, платформ Myteam и myTarget и других сервисов. Республика в свою очередь получает инновационного партнера, обладающего глубокими компетенциями и понимающего реальные кейсы применения технологий Big Data и искусственного интеллекта, а также социальных платформ», — прокомментировал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей

В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз

Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде

Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона

Госсистема «Признание» переезжает с ПО Microsoft на Postgres Pro и открытый софт

ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще

CNEWS TV
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Обзор планшета Huawei MatePad Pro
Обзор часов Huawei Watch 3