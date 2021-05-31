В «Автоматике» назначен генеральный директор

Новым генеральным директором концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал Андрей Моторко, на этой должности он сменил Владимира Кабанова, возглавлявшего структуру с 2018 г.

Андрей Моторко много лет занимал руководящие посты в различных коммерческих компаниях. В 2017 г. присоединился к коллективу «Автоматики», заняв пост генерального директора «Научно-производственное предприятие «Сигнал», входящего в концерн. Под руководством Моторко на предприятии проходила диверсификация производства, позволившая существенно нарастить выручку по продукции гражданского назначения. В дальнейшем Андрей Моторко стал первым заместителем генерального директора концерна «Автоматика».

За последние годы расширились партнерские связи концерна «Автоматика» как с коммерческими компаниями, так и с государственными структурами. Под руководством Андрея Моторко реализуются проекты ГОЗ, ведется работа по совершенствованию существующей и созданию новейшей техники для Вооруженных сил России и коммерческого сегмента.