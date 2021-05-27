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ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) находится в тесном контакте с органами власти для подключения участников оборота к государственной информационной системе мониторинга прослеживаемости товаров. На данный момент у оператора подписано девять соглашений, направленных на развитие системы цифровой маркировки в России. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

«На сегодняшний день у ЦРПТ подписано девять соглашений с органами исполнительной власти. Они уже подключены к «Честному знаку», поэтому товарные группы, которые участвуют в проекте по маркировке, отражаются в их кабинетах. В рамках сотрудничества мы проводим обучение инспекторов в этой системе, а если у участников возникают вопросы – оказываем поддержку», – сказала Вера Волкова, заместитель генерального директора ЦРПТ.

Оператор маркировки имеет подписанные соглашения с Минсельхозом России, Роспотребнадзором, ФНС, Росаккредитацией, Россельхознадзором, Роспатентом и другими организациями.

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева рассказала, что у ведомства складывается устойчивое взаимодействие с оператором системы и Торгово-промышленной палатой России. Все вопросы, озвученные в ходе совещаний, находятся в работе, отметила представитель министерства.

В частности, для фармацевтической отрасли необходимо скорректировать и систематизировать смежные данные, чтобы у участников оборота всегда была актуальная информация о рынке. Производителям парфюмерии важно проработать методологию маркировки наборов, особенно перед поставками к сезону. Для них сроки маркировки уже перенесены до сентября. Важным в молочной отрасли остается доработка постановления Правительства №2099, которое определит, в том числе, необходимость и порядок перемаркировки товаров. Помимо этого, следует рассмотреть возможность интеграции российских кодов на молочную продукцию на территории Белоруссии, где обязательная маркировка этой товарной группы стартует 8 июля. Технические решения для производителей пива, выпускающих продукцию на скоростях, уже обсуждались Минпромторгом совместно с ЦРПТ и будут разрабатываться в ходе эксперимента. В других отраслях решения для сверхскоростного производства уже найдены. В частности, в сигаретах, где скорость производства достигает 2 тыс. пачек в минуту.

Дмитрий Степанов

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