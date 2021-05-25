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Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen

Федеральное казначейство и Naumen завершили миграцию трех подсистем «Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства» на отечественное ПО. Самым масштабным этапом проекта стал переход системы ITSM (IT Service Management) с платформы HP Service Manager на решение Naumen Service Desk. ITSM-система включает многоуровневый каталог ИТ-сервисов и обеспечивает работу географически распределенной инфраструктуры ведомства, которое имеет 90 территориальных органов и подведомственных учреждений. В ней ежесуточно регистрируют около 10 тыс. обращений и одновременно работают свыше 4 тыс. пользователей.

Проект обеспечил миграцию 9 процессов ITIL и всех открытых обращений пользователей, заведенных в предыдущей ИТ-системе, на российское ПО в рамках программы импортозамещения. В новой системе создан портал самообслуживания, который позволяет пользователям отслеживать ход исполнения заявок и давать обратную связь о качестве работы службы поддержки. Кроме того, ИТ-специалисты Казначейства получили гибкий инструмент для настройки параметров услуг, формирования оперативных отчетов по объектам системы.

Казначейство России также перевело на отечественное ПО внутренний корпоративный портал и систему планирования и мониторинга. Переход на российские платформы гарантировал соответствие всех трех систем требованиям законодательства России, предъявляемым к защищенности ведомственных информационных сервисов, а также безопасной работе с персональными данными.

«В Федеральном казначействе реализовано много успешных проектов, все они сложные, большие и каждый раз их реализация требует от нашей команды цифровой трансформации огромных усилий и высоких профессиональных компетенции. Перевод системы управления эксплуатации на стек импортозамещенных технологий стал очередным технологическим вызовом. Перед нами стояла задача не просто поменять, а доказать, что отечественный софт способен работать на сопоставимом с мировыми лидерами ИТ и в чем-то даже лучшем уровне качества сервиса, — отметил Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства. — Ключевое звено системы управления эксплуатацией ведомства мигрировало на отечественный Naumen Service Desk, это позволило нам решить целый комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности управления процессами поддержки и качеством предоставления сервисов. Завершенный проект является знаковым для ИТ сообщества нашей страны как по масштабу, так и по срокам реализации и по своему эффекту».

«Перед нами стояла непростая задача — одномоментно выполнить миграцию более 300 тыс. “живых” объектов из замещаемой системы, в сжатые сроки выполнить адаптацию персонала к новой системе, обеспечить работоспособность существующих процессов и интеграций с системами подрядчиков, — отметила Вероника Калмыкова, заместитель начальника ИТ филиала «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»). — Naumen Service Desk успешно справилась с поставленной задачей и продолжает обеспечивать стабильную обработку заявок и поддержку внутренних процессов Казначейства в условиях непрерывного роста количества пользователей системы».

Совместимость с другими ИТ-системами Казначейства и его подрядчиков обеспечил универсальный интеграционный механизм в составе Naumen Service Desk, который исключает потребность в привлечении дополнительных ресурсов для будущих интеграций.

«Начинать проект всегда легче и удобнее с “чистого листа”, поэтому особенную сложность вызвало то, что ИТ-сервисы Казначейства уже были на зрелом уровне, сотрудники привыкли к устоявшимся форматам работы и интерфейсам, более пяти лет работая в старой системе, — сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и сервисного обслуживания Naumen. — Однако гибкость продукта Naumen Service Desk, опыт нашей команды в схожих по масштабу проектах, а также ставка на современные практики разработки, процессного и проектного управления, обеспечили бесшовное внедрение решения».

В будущем Федеральное казначейство планирует развивать существующие процессы управления и реализовывать новые. В настоящий момент выполняется настройка интеграции Naumen Service Desk с государственной автоматизированной информационной системой «Управление» в части контроля за выполнением задач в рамках реализации национальных проектов.

Дмитрий Степанов

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