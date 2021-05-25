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Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора

Inline Technologies и «Росплатформа» объявили о создании отечественной универсальной платформы виртуализации, на базе которой планируется формировать и реализовывать импортозамещающие решения «под ключ». Тем самым компании намерены упростить для органов государственной власти и промышленных предприятий переход на использование российского ПО и оборудования в соответствии с требованиями федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ и постановления Правительства России №1236 от 16 ноября 2015 г.

Ядром платформы выступает флагманская система виртуализации и распределенного хранения данных компании «Росплатформа», внесенная в Реестр отечественного ПО. Она объединяет в себе средства виртуализации вычислительных ресурсов в Linux- и Windows-среде и контейнерной виртуализации для Linux-дистрибутивов, а также программно-определяемую отказоустойчивую СХД. Таким образом, возможности платформы позволяют организациям создавать любую, в том числе гиперконвергентную, архитектуру виртуальных ресурсов для управления современными приложениями и ИТ-сервисами.

На этой основе компании готовы предлагать заказчикам в госсекторе и других отраслях полностью импортонезависимую виртуальную инфраструктуру. В ней помимо платформы виртуализации используются отечественные инфраструктурные решения, сетевые устройства, входящие в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), прикладное программное обеспечение из Реестра отечественного ПО, например, «Мой офис», а также российские системы информационной безопасности.

«Мы хотим сформировать для своих заказчиков полнофункциональный стек российских инфраструктурных решений вокруг отечественной платформы виртуализации по аналогии с тем, как это существует в отношении ведущих зарубежных систем, – сказал директор департамента вычислительных ресурсов Inline Technologies Егор Волков. – В качестве первого шага мы уже разработали и внедряем законченное решение по организации рабочего места госслужащего на базе терминального доступа с возможностью выхода в интернет. В этом решении отечественные виртуализатор, операционная система и офисное ПО сочетаются с программными компонентами Open Source, и его функциональность мы можем демонстрировать вживую всем желающим».

«Наша компания не занимается внедрением и интеграцией своего ПО в информационные инфраструктуры организаций и предприятий. Поэтому нам важно, чтобы интегратор не просто предлагал заказчикам нашу гиперконвергентную платформу, но стремился построить вокруг нее ИТ-экосистему, а также обладал техническими компетенциями по стеку российских продуктов, имел в активе крупные интеграционные проекты, брал на себя техническую поддержку первой и второй линий, – отметил управляющий директор «Росплатформы» Сергей Члек. – У Inline Technologies мы как раз и увидели нацеленность и желание вкладываться в построение интегрированных, готовых «под ключ» решений, прошедших тестирование и имеющих поддержку из “единого окна”».

Компании намерены обеспечивать универсальную платформу виртуализации и решения на ее основе многоуровневой поддержкой в течение всего жизненного цикла. С этой целью Inline Technologies подготовила инженеров и специалистов сервисного центра, полностью выполнив квалификационные требования для получения статуса партнера по комплексным решениям компании «Росплатформа».

Дмитрий Степанов

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