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IBS внедрит систему управления ТОиР в холдинге «Вертолеты России»

IBS в консорциуме с «1С» выиграла конкурс на разработку и внедрение автоматизированной системы «Управление техническим обслуживанием и ремонтами имущественного комплекса» для холдинга «Вертолеты России», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

В рамках проекта команда IBS выполнит методологический блок работ в области базового и риск-ориентированного ТОиР, внедрит информационную систему на семи заводах холдинга, а также проведёт паспортизацию производственных активов. Проект начался 1 марта 2021 г. и завершится в конце следующего.

Дмитрий Степанов

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