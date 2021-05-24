РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент

Минцифры России и «ВЭБ.РФ» проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в соответствии с поручением председателя Правительства Михаила Мишустина. Наблюдательный совет под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева принял решение о смене генерального директора и одобрил новые стратегические направления деятельности фонда.

Помимо грантовой поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, у фонда появятся три новых направления деятельности: обеспечение реализации мер поддержки и подготовка новых инициатив совместно с ИТ-отраслью, развитие направления Open Source разработки, а также обеспечение выхода российских цифровых решений на глобальный рынок.

Для реализации экспорта российских цифровых решений РФРИТ будут переданы функции планируемого к ликвидации фонда «Росинфокоминвест». В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» на период до 2024 г. РФРИТ будут направлены 20,5 млрд руб. на грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений и 7 млрд руб. на возмещение затрат по использованию российского ПО малым и средним бизнесом.

Осуществлять руководство фондом будет Александр Павлов, ранее занимавший должность советника министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и курировавший направление международных отношений и экспорта российских цифровых решений.

«РФРИТ занимает важную роль в экосистеме группы «ВЭБ.РФ» и инструментов, обеспечивающих комплексную и бесшовную поддержку бизнес-инициатив: от небольших стартапов до крупных индустриальных проектов. Фонд одним из первых заявил об амбициозных планах по оптимизации и появлении новых направлений деятельности. Мы рассчитываем, что синергия группы «ВЭБ.РФ», Минцифры России, фонда и его нового менеджмента позволят раскрыть потенциал отечественной ИТ-индустрии и усилит её конкурентные позиции на рынках других стран», – сказал заместитель председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский.

«РФРИТ 2.0 должен стать более значимым институтом развития и намного шире, чем оператором по распределению мер государственной поддержки. Новая стратегия предполагает комплексный подход к развитию ИТ-отрасли: и грантовую поддержку проектов, и связь с компаниями 24/7, и помощь с выходом на мировые рынки, и особое внимание перспективному направлению Open Source», – отметил старший вице-президент Сбербанка и член наблюдательного совета РФРИТ Андрей Ванин.

«Сегодня мною были представлены магистральные направления развития фонда. Разработка обновленной стратегии пройдет с вовлечением представителей ИТ-отрасли, экспертного сообщества и ключевых экосистем цифровых сервисов и решений. Работа фонда должна основываться на потребностях отрасли и быть максимально понятной и прозрачной для ее представителей», – отметил утвержденный на должность генерального директора Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

РФРИТ – оператор государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Фонд входит в группу «ВЭБ.РФ», деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.