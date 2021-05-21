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Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Кристина Холупова

Нарушение закона о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначит штраф «Почте России» за нарушение антимонопольного законодательства. Как отмечает ведомство, организация брала дополнительную плату в размере 100% от стоимости посылок, если они были отправлены или следовали в отдаленные населенные пункты страны.

Ранее ФАС предупреждала «Почту России» о необходимости отмены подобных надбавок. Однако в установленные сроки компания необходимых мер не предприняла. В этой связи ФАС возбудила дело в отношении организации и признала ее нарушившей закон о защите конкуренции.

В то же время, как сообщают в ФАС, еще до окончания рассмотрения дела «Почта России» прекратила взимать дополнительную надбавку с жителей удаленных поселений. Это позволило не выдавать компании предписание об устранении нарушения. Также в ФАС отмечают, что отмена надбавки позволит всем жителям страны пользоваться услугами «Почты» на равных условиях.

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ФАС оштрафует «Почту России» за цены на посылки

Согласно сведениям о тарифах на оказание услуг «Почтой России», действующим с июня 2016 г., к труднодоступным отделениям почтовой связи относятся 736 населенных пунктов. Среди них в частности находятся поселения Архангельской, Амурской и Иркутской областей, Камчатского и Красноярского краев, Республики Карелия.

Штраф для «Почты России»

Вышеупомянутый штраф будет назначен «Почте России» в соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушений. Сумма взыскания может составить от 300 тыс. до 1 млн руб. В «Почте России» CNewsсообщили, что знают о решении ФАС и «рассматривают вопрос о его обжаловании».

Как долго «Почта» завышала цену

«Почта России» начала взимать дополнительную надбавку с отправки ряда посылок в октябре 2019 г. Согласно принятым правилам, она взималась с посылок при отправлении как из, так и в труднодоступные отделения связи.

Однако уже тогда в «Почте России» сообщали, что работают с ФАС над сложившейся ситуацией. В то же время, монополистом компания себя не считала. Она ссылалась на почтовое законодательство, обязывающее ее доставлять посылки в самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты, и отмечала, что для достижения этой цели никаких субсидий государство ей не выделяет.

Комментарии экспертов

Решение антимонопольной службы о привлечении «Почты России» к административной ответственности не является бесспорным, считает управляющий партнер компании Axis Pravo Алексей Сулин.

Пункт 6 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции», на который ссылается ФАС, называет незаконным установление различных цен (тарифов) на одни и те же товары или услуги, но при условии, что такое ценообразование не обоснованно экономически или технически. У «Почты России» увеличение тарифа при отправке посылки из/в отдаленные населенные пункты полностью обосновано как с экономической, так и с технической точки зрения: чем дальше населенный пункт, тем отправка сложнее и затратнее. Отсюда и разница в тарифах.

«Возможно, реакцию регулятора вызвала разница между тарифами, которую сочли слишком большой, говорит Сулин. — В этом вопросе должны разобраться экономисты — насколько оправдано увеличение тарифов именно на данные значения. При положительном ответе на этот вопрос у “Почты России” есть все шансы успешно обжаловать решение ФАС в суде».

Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков обращает внимание, что формально «Почта России» не монополист: отправления в те же регионы могут доставлять и ее международные конкуренты, например DHL и UPS, однако цены на их услуги наверняка будут неподъемными для рядовых жителей отдаленных районов России. Кроме того, по мнению Каткова, дифференциация тарифов на отправку посылок экономически полностью обоснована (чем дальше точка — тем выше цена), а статус монополиста может серьезно ограничить в этом компанию.

«Интересно было бы узнать о ценах участников внутреннего рынка, таких, как Pony Express и СДЭК, — отмечает Катков. — Если они сравнимы с тарифами “Почты России”, то с позицией ФАС можно было и поспорить».

По словам аналитика «Фридом финанс» Евгения Миронюка, стоимость надбавок «Почты России» сопоставима с тарифами курьерских компаний. Например, если нужно сделать отправление в удаленный регион или из него через Pony Express, стоимость доставки увеличивается в зависимости от расстояния. Надбавка зависит от того, как далеко расположен выбранный пункт от основного маршрута, и может составлять от 10% до 130%. В то же время, тарифы курьерских компаний, по мнению аналитика, можно назвать существенно более гибкими.

«”Почта России” не предоставляет статистики относительно количества отправок в удаленные населенные пункты, но вероятно сумма штрафа ФАС меньше прибыли, полученной в период введения надбавок на отправки посылок в/из удаленных населенных пунктов», — добавляет Миронюк.

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