Спецпроекты

«Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» и «Право.ру» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили вице-президент по правовым вопросам ПАО «Ростелеком» Александр Смирнов и основатель «Право.ру» Алексей Пелевин. Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Ростелеком» и «Право.ру» намерены развивать долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на всестороннее изучение и последующее внедрение технологий и инструментов перспективного информационно-технологического обслуживания профессиональной юридической деятельности. Меморандум определяет широкий спектр совместных действий, анализ требований пользователей-юристов, разработку стратегии реализации партнерства с учетом особенностей ИТ-инфраструктуры «Ростелекома» и т. д. Важное направление сотрудничества компаний — организация практических пилотных проектов выбранных технических решений.

«В России проникновение технологий в юридическую отрасль достаточно высокое, но все равно около 70% компаний до сих пор их не используют. Конечно, такие крупнейшие корпорации, как “Ростелеком”, являются для них примером, на который хочется равняться. В нашем партнерстве я вижу фантастическую возможность использовать экспертизу огромнейшего юридического департамента и переложить этот опыт и организацию процессов на нашу технологию», — сказал основатель «Право.ру» Алексей Пелевин.

«Наше партнерство направлено на совместное использование экспертизы информационно-технологических разработок “Право.ру” и обширной правовой практики “Ростелекома” в целях цифровизации профессиональной юридической деятельности. Надеемся, что сотрудничество позволит сторонам сделать важный шаг по внедрению современных цифровых решений отечественного программного обеспечения в повседневную профессиональную юридическую деятельность», — отметил вице-президент по правовым вопросам «Ростелекома» Александр Смирнов.

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