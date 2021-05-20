Спецпроекты

За год работы цифрового профиля дано 3,5 млн согласий на предоставление различных сведений

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подвело итоги года работы цифрового профиля гражданина на портале Госуслуг. Сервис был запущен в промышленную эксплуатацию 20 мая 2021 года Минцифры России совместно с Банком России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2019 №710.

Сервис является совокупностью всех данных о гражданине, которые имеются в распоряжении государственных органов и государственных информационных систем, а также совокупностью технических средств, которые позволяют управлять этими данными, в первую очередь, самому гражданину.

«Цифровой профиль на Госуслугах — это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы, реализованной с учетом необходимых мер безопасности. Для бизнеса — это, прежде всего, возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан — выразить согласие на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям для получения услуг. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия гражданина, которое хранится в едином реестре цифровых согласий», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

В мае 2020 года в рамках цифрового профиля был реализован сервис, позволяющий гражданам через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.

За год существования сервиса на портале Госуслуг со стороны граждан было дано 3,5 млн согласий на предоставление тех или иных сведений банкам и страховым организациям. Максимальное количество выданных согласий достигало 30 тыс. в сутки. Таким образом, было реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. В настоящее время в проекте принимают участие 19 банков и 4 страховые организации.

В ноябре 2020 года правовые основания для интеграции с сервисом также получили небанковские кредитные организации, операторы финансовых платформ и микрофинансовые организации. Несколько участников рынка находятся в процессе интеграции с сервисом, многие сообщили о своих планах по подключению к нему в ближайшей или среднесрочной перспективе.

В будущем проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. Список доступных сведений постоянно расширяется. Так, в марте 2021 года на портале Госуслуг через цифровой профиль гражданина реализован механизм передачи справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. После получения согласия от гражданина на предоставление данных справка автоматически направляется в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг фиксируется информация, когда и кому было дано согласование.

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