Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

В рамках встречи Председателей Правительства России и Азербайджана министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Чингиз оглы Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана.

Меморандум станет основой для дальнейшего развития сотрудничества ведомств по интеллектуальной собственности, в том числе информационно-технологического взаимодействия.

«Соглашение облегчит защиту на территории Азербайджана товаров, экспортируемых нашими производителями», - отметил Максим Решетников. В частности, более активное взаимодействие в области правовой охраны товарных знаков и географических указаний, защищающих региональные бренды, будет стимулировать торговлю между нашими странами, позволит создать новые рабочие места, пояснил он.

Меморандум нацелен на гармонизацию подходов к правовой охране результатов интеллектуальной собственности, что будет способствовать развитию торговли в том числе российской высокотехнологичной продукцией. Кроме того, соглашение предусматривает возможности развития образования, совершенствования экспертизы и обмен знаниями, необходимыми для такой экспертизы.

«Конечной целью является поддержка продвижения российской продукции через защиту интеллектуальных прав на территории Азербайджана. Именно для этого мы гармонизируем правовое пространство», - заключил Максим Решетников.

Роспатент активно сотрудничает с Агентством Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики в двустороннем и многостороннем форматах: Азербайджан является государством – членом Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г. (ЕАПК) и Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК.

Осуществляется взаимодействие в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Россия и Азербайджан одновременно являются сторонами восемнадцати администрируемых ВОИС международных договоров.