Спецпроекты

«Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» и Минсельхоз России провели на площадке «Сберуниверситета» стратегическую сессию по искусственному интеллекту (ИИ). На ней выступили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В мероприятии приняли участие специалисты Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, сельхозпроизводители и компании экосистемы Сбера.

На стратсессии руководители компаний экосистемы Сбера и компаний-партнёров представили цифровые сервисы для повышения эффективности сельхозпроизводства, а представители бизнеса и государства поделились своим опытом реализации цифровых проектов и госпрограмм.

«Внедрение AI в экономике, включая агропромышленный комплекс, можно сравнить с новым планом электрификации: искусственный интеллект должен стать такой же распространённой и доступной технологией, как электричество. Системы AI резко повышают темпы роста производительности труда во всех отраслях, где они внедряются. И Сбер видит свою задачу в том, чтобы создать инструменты, которые позволили бы любому фермеру «включаться в розетку» и пользоваться плодами ИИ — загружать свои датасеты и получать результаты. Для этого необходимо создать сложные и сверхпроизводительные системы AI, которые при этом будут очень просты в эксплуатации для конечных пользователей. Именно эту работу мы сегодня ведём совместно с другими технологическими компаниями страны и органами власти, в том числе с Минсельхозом по линии АПК», - сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Сегодня АПК – один из крупнейших потребителей цифровых решений. В настоящий момент мы создаём национальную платформу цифрового сельского хозяйства. Она будет отвечать всем ключевым запросам и обеспечит комфортное взаимодействие между участниками аграрного рынка. По сути платформа объединит ресурсы и данные информационных систем, сделав эту информацию доступной для всех сельхозтоваропроизводителей. Очевидно, что цифровизация призвана, в первую очередь, способствовать повышению эффективности производства. Отправной точкой для этого является наличие достоверных отраслевых данных», - отметил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства.

В формате выставки «Сбер» презентовал свои AI-сервисы в сферах компьютерного зрения, голосовой биометрии, облачного хранения, анализа и обработки данных, кибербезопасности, ветеринарной телемедицины, умных устройств и так далее. В том числе были представлены: система автономного управления сельхозтехникой с применением ИИ Cognitive Agro Pilot, которая уже используется для сбора урожая по всей стране; сервисы AI-агроном и AI-оценщик поля, позволяющие оценивать и прогнозировать урожайность поля, выявлять аномальные отклонения прогнозного от фактического значения урожайности, определять фактические границы обрабатываемых сельхозземель и др.; облачный сервис «История поля» от компании «Геомир», позволяющий позволяет дистанционно контролировать состояние посевных площадей и работу техники на полях, планировать сельхозоперации, вести полевые журналы и многое другое; сервис «Цифровой клон» от компании «Мустанг Технологии Кормления» для управления молочной фермой и другие.

«Сбер» уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса России. Доля отрасли в общем кредитном портфеле банка по итогам 2020 года — 8,6%. Это 1,4 трлн рублей, из которых 931 млрд рублей пришлось на сельское хозяйство и 444 млрд рублей — на пищевую промышленность. При этом объём финансирования, выделенного в рамках государственной программы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке (согласно постановлению Правительства РФ № 1528), в 2020 году составил 680 млрд рублей. А в рамках программы повышения конкурентоспособности (постановление Правительства РФ № 512) предоставлено финансирование на 30 млрд рублей.

При этом банк предлагает своим клиентам не только финансовые сервисы, но и сервисы по развитию бизнеса на основе ИИ, которые помогают повышать маржинальность и производительность индустрии и способствуют реализации её экспортного потенциала.



Другие материалы рубрики

Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус»

В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных

Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России

В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан

ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод

Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
CNEWS TV
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Android 12. Краткий анализ изменений
Android 12. Подробный разбор
Обзор индийской версии Samsung Galaxy M12
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России