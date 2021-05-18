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«ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса персонализированных уведомлений в Telegram. С помощью нового сервиса пользователи смогут оперативно получать информацию о событиях по своим процедурам, а также другую полезную информацию от электронной площадки не только на электронную почту и в личный кабинет, но и в мессенджер.

АО «ТЭК-Торг» — федеральная электронная торговая площадка для проведения всех необходимых видов электронных закупок: государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок. В настоящее время на ЭТП функционируют 10 секций, в том числе секции ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ООО «Газпром Бурение» и др. По данным на декабрь 2020 года, на ЭТП работают более 3 617 организаторов, количество зарегистрированных поставщиков превышает 520 000.

Запуск нового сервиса - важный шаг в повышении эффективности работы клиентов электронной площадки. С помощью сервиса пользователи могут настроить как персонализированную рассылку уведомлений по процедурам, так и рассылку уведомлений информационного характера (о проведении регламентных работ, изменениях, запуске новых сервисов и др.).

«Сегодня мессенджеры стали одним из основных способов коммуникации, - комментирует генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Мессенджеры, которые мы ежедневно используем в своей работе, повышают скорость и эффективность решения задач, так как информация всегда под рукой, в нужное время и нужном месте. Мы стремимся внедрять новые технические решения в рамках нашей площадки, чтобы предоставить максимально широкий и удобный сервис нашим клиентам. На первом этапе сервис уведомлений будет работать в Telegram в виде чат-бота для пользователей секции «Государственные закупки», в ближайшее время мы его масштабируем на другие секции и мессенджеры».

Подключить сервис уведомлений можно, отсканировав QR-код в личном кабинете, после чего пользователи получат доступ к персональным настройкам уведомлений, которые будут приходить на мобильное устройство параллельно с уведомлениями, направляемыми на электронную почту.

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