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Вице-президент Sitronics Group вошел в рабочую группу по цифровым технологиям организации «Цифровая экономика»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Павел Дрейгер, вице-президент «Ситроникс» по программным продуктам и решениям, стал участником рабочей группы «Цифровые технологии», в которую входят лучшие профессионалы в предметной сфере из числа представителей бизнеса, экспертного сообщества и органов власти.

Sitronics Group – российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для государства и бизнеса, занимается внедрением комплексных решений для умного города и безопасности, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИКТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

В компании Sitronics Group Павел Дрейгер курирует развитие и расширение портфеля программных и программно-аппаратных решений, а также развитие экспертизы Industry 4.0 в стратегических отраслях экономики.

«На площадке АНО «Цифровая экономика» наша компания включилась в совместную работу вместе с участниками ведущих ИТ-компаний и представителями государства. Вместе мы сможем найти оптимальные пути решения по повышению цифровой зрелости отечественных компаний, масштабированию импортозамещения и цифровой трансформации отраслей экономики Российской Федерации», – сказал вице-президент Sitronics Group Павел Дрейгер.

Рабочая группа «Цифровые технологии» в ходе своей деятельности готовит предложения и заключения по мероприятиям федерального проекта «Цифровые технологии». Мероприятия касаются грантовой поддержки проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ, льготного лизинга для проектов по внедрению цифровых технологий и платформенных решений, возмещение затрат по использованию МСП российского ПО, грантовой поддержки проектов МСП по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений, венчурному финансированию проектов по разработке решений в сфере ИТ, льготному кредитованию проектов по цифровой трансформации, поддержке разработки цифровых платформ и программных продуктов для производства промышленной продукции, а также других важных вопросов.

В составе рабочей группы Павел Дрейгер как представитель Sitronics Group будет также принимать участие в проведении оценки эффективности реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



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