Разработанная «Крок» система «Стройкадры» будет введена в эксплуатацию к концу 2021 года

Система «Стройкадры» разработана по заказу комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы с целью объединения на единой информационной платформе всех участников строительной отрасли столицы. Здесь аккумулируется актуальная информация по специалистам и соискателям, а также студентам профильных учебных заведений. Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, информационный продукт уже пилотно запущен в подведомственном департаменту учреждении «Мосстройинформ», полностью его планируется ввести в эксплуатацию к концу 2021 г.

По словам Лёвкина, обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами является залогом качественного исполнения городских программ, утвержденных мэром Сергеем Собяниным. «Стройкадры» помогут органам власти и компаниям отрасли видеть реальную картину рынка труда, получать статистическую информацию, а также сократить сроки поиска специалистов и простои.

Он добавил, что в случае успешной апробации системы, в перспективе возможно масштабирование данной практики и на другие регионы и федеральный уровень.

«Доступ к «Стройкадрам», после того как специалисты завершат все пусконаладочные работы, сможет получить любой работодатель – организации строительной сферы, орган исполнительной власти, профильные вузы Москвы, в базу также попадут студенты учебных заведений, – сказал Сергей Лёвкин. – Организации и госструктуры смогут здесь публиковать вакансии и предложения по производственным практикам, получать актуальные данные о состоянии отрасли».

«Подсистема «Стройкадры» разработана ИТ-компанией «Крок» и является частью информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД), предназначенной для информационной и аналитической поддержки деятельности органов исполнительной власти, входящих в Стройкомплекс, и организаций-участников строительства», – сказала директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова. – Информация будет синхронизироваться и анализироваться в сопоставлении с другими данными, хранящимися в ИАС УГД: Единым реестром объектов капитального строительства города Москвы, адресными перечнями объектов капитального строительства, данными о ходе бюджетного и инвестиционного строительства в столице и о реализации государственных программ».

Также подсистема «Стройкадры» позволит получать аналитику по требуемым параметрам – к примеру, по количеству соискателей нужной специализации, определенной возрастной группы, по потребностям организаций в работниках заданной специальности или по количеству «подрастающего» поколения специалистов, что позволит органу власти формировать правильную кадровую политику в градостроительной сфере.

Работодатели-застройщики смогут легко вносить актуальные данные о специалистах и их занятости на объектах: данные выгружаются из любых кадровых систем (например, «1С») и загружаются в подсистему «Стройкадры» через «загрузчик». Прямая интеграция не реализована намеренно: для того, чтобы не ограничивать застройщиков в выборе информационной системы для кадровой работы. В архитектуре подсистеме «Стройкадры» реализовано шифрование персональных данных. Кроме того, эти данные хранятся в защищенном ЦОДе Департамента информационных технологий города Москвы, что обеспечивает им еще большую безопасность.

«Крок» имеет более чем 20-летний опыт работы с государственными структурами и аналогичный опыт разработки и модернизации индивидуальных решений в соответствии с запросами заказчика. «Стройкадры» – как раз такой случай, когда шаблонного решения просто не существует. Мы детально проработали архитектуру будущей системы, проанализировали структуру данных, которые должны содержаться в базе, необходимый уровень защиты персональной информации – система рассчитана на охват всех участников отрасли в Москве», – сказал Виктор Смирнов, руководитель направления «Цифровые процессы» ИТ-компании «Крок».

Разработка системы «Стройкадры» заняла у специалистов «Крок» 6 месяцев. Решение соответствует задачам импортонезависимости ПО и построено на базе open source продуктов, в том числе с использованием системы управления базами данных PostgreSQL, а также собственной разработки «Крок» – фреймворка jXFW, занесенного в реестр российского ПО.