Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте

Единая отраслевая система управления качеством («ЕОС-Качество») – собственная разработка «Гринатома», ИТ-интегратора атомной отрасли, получила свидетельство о государственной регистрации в Роспатенте. Программное обеспечение формирует единый подход к управлению несоответствиями, консолидирует информацию в общей базе данных Росатома, упрощает документооборот с поставщиками, а также решает вопросы импортозамещения: архитектура системы построена полностью на базе отечественных продуктов.

«ЕОС-Качество» входит в пул проектов программы Единой цифровой стратегии Росатома, обеспечивая трансформацию ключевых процессов. Современный цифровой инструмент позволяет ускорить процедуры, связанные с контролем и обеспечением качества. Внутри системы организован электронный документооборот с применением электронной подписи между отраслевыми организациями и контрагентами. По результатам исследований, время устранения несоответствий удалось оптимизировать на 25%, повышен уровень качества и доступности данных.

Важным аспектом «ЕОС-Качества» является внедрение российских ИТ-решений. Для автоматизации бизнес-функций была использована платформа «1С: Предприятие 8», пользовательский интерфейс построен на базе отечественной CMS «Битрикс: Управление сайтом».

«Система ЕОС-Качество обеспечивает безбумажный документооборот, а также отвечает всем требованиям информационной безопасности, что важно не только для нас, как для государственной корпорации и участника международного рынка, но и для поставщиков, с которыми мы работаем и будем работать в дальнейшем. Мы доказали эффективность решения, апробировав его внутри Росатома с учётом всех особенностей архитектуры предприятий, и регистрация в Роспатенте – возможность транслировать наш опыт, который может быть релевантным для других корпораций», – подчеркнул Евгений Абакумов, директор по ИТ госкорпорации «Росатом».

«Для предприятий, производящих технически сложную продукцию, вопрос качества закупаемых товаров и услуг – один из ключевых. Благодаря системе «ЕОС-Качество» увеличилась скорость регистрации и устранения несоответствий. Стало проще обеспечивать контроль ключевых причин несоответствий и не допускать их повторного проявления. Работа в системе позволяет обеспечивать соблюдение требований по качеству нашей продукции и выдерживать обязательства перед заказчиками по качеству и срокам поставки продукции и сооружения объектов», – прокомментировал событие Директор по закупкам, МТО и управлению качеством госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас.

«Сегодня сделан еще один шаг на пути к тому, чтобы мы могли поделиться опытом Росатома в части контроля и управления качеством: наше программное обеспечение «ЕОС-Качество» зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ. Теперь авторское право закреплено за нами, и мы в обозримом будущем планируем поделиться существующим программным продуктом, не боясь потерять авторство», – добавил руководитель управления качеством госкорпорации «Росатом» Леонид Летчфорд.

«На сегодняшний день специалисты Гринатома наработали необходимый опыт в цифровизации процессов управления качеством. Наша компания готова к оказанию консалтинговых услуг для внешних контрагентов в части проведения цифровых аудитов, организации электронного документооборота по процессам управления качеством и автоматизированной подготовки документов для ведения претензионно-исковой работы», – отметил Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора АО «Гринатом».