Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов»

В рамках международного салона «Комплексная безопасность-2021» эксперты холдинга «Росэлектроника» и Национального Центра Информатизации (входят в Ростех) представили единые стандарты и методологию построения систем «Безопасных городов». В стратегических сессиях приняли участие представители МЧС России Центрального, Дальневосточного, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Участники дискуссии обсудили перспективы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации, а также опыт построения подобных систем в мире. Эксперты представили единую онтологическую модель для всей предметной области «Безопасного города», а также единые каталоги, справочники и классификаторы, которые станут основой для реализации проекта на федеральном уровне.

Стандартизация системы терминов позволит решить проблему связанности и согласованности данных при межведомственном и межуровневом взаимодействии, а также организовать сквозную передачу и обработку информации в едином информационном пространстве.

«Сформированный в 2007 году как система обеспечения правопорядка с камерами видеонаблюдения и фотовидеофиксации, «Безопасный город» сегодня приобретает новые масштабы. Создаваемый аппаратно-программный комплекс должен стать национальной платформой безопасности с функциями аналитики и прогнозирования, а также базовым инструментом для создания системы принятия решений в области обеспечения общественной безопасности», - пояснила генеральный конструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк.

В ходе мероприятия был продемонстрирован новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка. Он предусматривает использование предиктивных технологий на стадии инцидента для предупреждения развития ЧС. На данный момент в рамках реализации НИОКР МЧС России уже разработаны требования к прогнозным и аналитическим моделям по 12 видам угроз.

«В рамках реализации первого этапа НИОКР МЧС России была выполнена работа по формированию будущего облика «Безопасного города». Создаваемый аппаратно-программный комплекс станет единым информационным пространством, в которое будет собираться информация с различных подсистем, а единые алгоритмы реагирования позволят эффективно выстраивать работу ведомств, экстренных и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях. Поэтому очень важно, чтобы региональные службы уже сегодня получили всю необходимую информацию по проекту и перспективам его развития», - отметил руководитель проектного офиса по АПК «Безопасный город» Объединенной приборостроительной корпорации (головная структура холдинга «Росэлектроника») Андрей Мишурный.

НИОКР по разработке единых стандартов для проекта по развитию АПК «Безопасный город» реализуется в рамках контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур между МЧС России и Национальным центром информатизации в конце 2020 года.

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» проводится с 12 по 16 мая 2021 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область).