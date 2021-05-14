Спецпроекты

Бизнес сэкономит миллиарды рублей благодаря переходу на электронный документооборот

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Бизнес сэкономит миллиарды рублей благодаря переходу на электронный документооборот. Соответствующий законопроект разработан Минэкономразвития в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Общенационального плана восстановления экономики и внесен в Правительство РФ.

Законопроект направлен на регулирование создания юридически значимых электронных дубликатов бумажных документов, а также на создание правовых основ для долговременного хранения документов в электронном виде.

Законопроект даст возможность бизнесу и органам власти переводить большое количество документов в электронный вид с сохранением полной юридической значимости оригинала, что позволит ускорить бизнес-процессы, так как при переводе документа из бумаги в электронный вид среднее время работы сотрудника компании с таким документом сокращается в 5 раз.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительством Российской Федерации проведена масштабная работа по упрощению документооборота для бизнеса и граждан, перевода его в электронный вид. "Это является одним из ключевых элементов цифровизации экономики. Чтобы наша инициатива заработала в полную силу, необходимо принять еще ряд подзаконных актов. Их разработку, детали дальнейшего процесса перехода, мы в ближайшее время обсудим с предпринимателями, чтобы учесть потребности и пожелания бизнеса", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, бизнес готов к активному внедрению электронного документооборота. «Принятие законопроекта позволит компаниям существенно снизить затраты на физическое хранение документов на бумаге. Речь идёт о миллиардах рублей ежегодно», - подчеркнул он.

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