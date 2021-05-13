Спецпроекты

ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств

ИТ в госсекторе

Система маркировки лекарств будет автоматически определять жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) и лекарства стоимостью ниже 20 руб. и выдавать для них коды бесплатно. Об этом заявил руководитель товарной группы «Фарма» «Центра развития перспективных технологий» Егор Жаворонков.

«Одним из важных нововведений, которое мы внедрим в ближайшее время, станет привязка стоимости кодов маркировки к предельной отпускной цене на препараты и автоматизация выдачи кодов для ЖНВЛП и лекарств стоимостью ниже 20 руб. Напомню, для этих категорий коды эмитируются бесплатно. При заказе система сама определит, подпадает ли препарат под условия бесплатной эмиссии. Единственное, что нужно будет сделать участникам оборота, — это актуализировать предельные отпускные цены в системе МДЛП», — отметил руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

В будущем система маркировки лекарств автоматически будет вводить в оборот препараты при получении сведений от Росздравнадзора и прохождении таможенных процедур при выпуске деклараций ФТС.

Он также напомнил, что с недавнего времени эмитентам кодов стали доступны отчеты об остатках лекарственных препаратов на рынке. По его словам, следующий этап — отчеты об объемах продаж и прослеживаемости всей цепочки по запросу. Кроме этого, эмитенты кодов могут делегировать права и предоставлять доступ к отчетам другим участникам оборота.

«Возможность делегирования прав — мера, направленная на доступ к информации о товародвижении для зарубежных производителей, когда в качестве заказчиков кодов выступают дистрибьюторы, а также для отечественных производителей, использующих контрактные площадки. Теперь производители смогут видеть отчеты об остатках своей продукции на российском рынке, а контрактные площадки добровольно отказаться от получения этих данных. Участники торговой цепочки даже смогут прописывать требования о делегировании прав в договорах. Такого рода прозрачность системы создает равные условия для конкуренции и делает рынок лекарств в России транспарантным для всех участников», — сказал руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 г. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 г. или до 1 октября 2020 г., если на них получены разрешения спецкомиссии.

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