Спецпроекты

Показатель активности подготовки молочной отрасли к маркировке вырос на 67%

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

С 1 июня 2021 года станет обязательной маркировка сыров и мороженого. К системе на данный момент присоединилось 13 тыс. 846 компаний, занимающихся молочной продукцией. Производители заказали в общей сложности более 700 млн кодов.

«До начала обязательной маркировки сыров и мороженого осталось чуть более двух недель, компании завершают подготовку и начинают выпуск маркированной продукции в промышленных масштабах, не дожидаясь 1 июня. По данным системы «Честный знак», за неделю с 3 по 9 мая производители заказали 225,4 млн кодов, неделей ранее – 135,4 млн. За неделю показатель вырос на 67%. В то же время за весь апрель было заказано 312 млн кодов, а в марте лишь 72 млн. Маркированная продукция ряда крупных производителей уже представлена в магазинах, к росту цен новые требования не привели», - отметил руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров.

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. С этого дня любая компания имеет возможность перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До 1 июня Центр развития перспективных технологий выдает коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота.

Для комфортного перехода молочной отрасли к требованиям по маркировке, они становятся обязательными постепенно. С 1 июня 2021 года требования коснутся сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

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