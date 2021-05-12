Nutanix и KPBS участвуют в построении цифровой службы лекарственного обеспечения города Москвы

Nutanix объявила, что ее решения развернуты компанией KPBS в «Центре лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения г. Москвы» (ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ»). Центр выполняет критичную для города функцию, обеспечивая население лекарственными препаратами через собственную сеть аптек и аптечных пунктов, а медицинские учреждения города – необходимыми для их деятельности поставками фармпрепаратов.

Новая отказоустойчивая серверная инфраструктура, отвечающая критерию минимальной стоимости владения, была построена на платформе Nutanix. Интегратором, реализующим поставку, пуско-наладку и русскоязычную поддержку решения по итогам государственного конкурса была выбрана компания KPBS.

До недавнего времени ИТ-инфраструктура ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» состояла из оборудования «классической» инфраструктуры: серверов и СХД. В связи с новыми вызовами, эпидемиологической обстановкой, а также общим планом цифровой трансформацией города, Департамент здравоохранения принял ряд важных решений. Однако команда, ответственная за выполнение поставленных задач, столкнулась с тем, что большое количество желаний, потребностей и задумок невозможно реализовать в силу технологических и организационных ограничений: не было соответствующей ИТ-инфраструктуры, необходимого штата специалистов и информационных систем требуемого уровня. Для создания цифровой службы лекарственного обеспечения города Москвы требовалась новая инфраструктура и архитектура информационных систем.

«Для нас было важно купить коробочное решение, которое приобретается, устанавливается и запускается подрядчиком, в дальнейшем эксплуатируется на перспективу от 3 до 10 лет, не требуя значительных вложений на обслуживание. Этому критерию отвечают гиперконвергентные системы, и Nutanix в своей конкурентной среде является лучшим решением», – сказал Дмитрий Балаев, ведущий специалист аппарата управления ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ».

«Благодаря KPBS мы получили площадку, на базе которой можем создавать и развивать новые ИТ-сервисы и собственный ЦОД, в рамках которого будем строить свои новые информационные системы. Результатом внедрения Nutanix стал значительный прирост производительности существующих информационных систем. За счет этого мы получили дополнительный временной лаг на создание и разработку новых систем. До недавнего времени их работа находилась в критичном режиме эксплуатации, потому что скорость работы не позволяла своевременно осуществлять отгрузку и прием товара. А сейчас, в связи с переездом в новый ЦОД, мы получили дополнительное время для того, чтобы спроектировать, создать и внедрить комплекс новых информационных систем. На сегодня наша инфраструктура на решении Nutanix – это наш самый ценный актив и приобретение, основа основ нашей ИТ-инфраструктуры», – отметил Дмитрий Балаев.

«Мы уже более 6 лет занимаемся интеграцией и поддержкой платформы Nutanix в крупных компаниях с государственным участием и лидерах различных отраслей экономики. Опыт показывает, что после внедрения решения виден существенный прирост производительности, выраженный в измеримых финансовых показателях. Мы очень рады, что такая социально-значимая организация теперь имеет необходимый инструмент для реализации своих проектов», – отметил Алексей Орлов, руководитель направления Nutanix в компании KPBS.

«Для сферы здравоохранения прежде всего важны показатели надежности и скорости разработки и внедрения новых ИТ-сервисов, чтобы увеличить охват и качество медицинских служб. Еще одно требование – это меньшая трудоемкость администрирования, так как ИТ-отделы в медицинских учреждениях, зачастую, имеют ограниченный штат. Все эти три качества присущи решениям Nutanix в полной мере, поэтому так много клиентов из отрасли по всему миру выбирают Nutanix в качестве основы для информатизации», – сказала Василина Васильева, руководитель направления по работе с партнерами Nutanix в России и СНГ.