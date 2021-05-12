Минцифры России и ФРИИ запустили программу акселерации ИТ-компаний

Минцифры России и ФРИИ запустили программу акселерации ИТ-компаний «Спринт». Это бесплатная программа для технологических стартапов, ориентированных на российский рынок. Программу разработали при поддержке Минцифры России, она базируется на методологии ФРИИ и успешном опыте акселерации более 1,5 тыс. компаний.

Акселератор нацелен на ускоренное развитие решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий. К ним относятся видео- и аудиосервисы, рекомендательные сервисы, облачный гейминг, симуляторы и игровые сервисы, мессенджеры, социальные сети и другие решения для коммуникации, передачи информации и формирования медиа-контента.

Задача акселератора — развить компетенции технологических предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность. Программа состоит из нескольких тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации. Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и индивидуальных консультаций.

Максим Паршин, замглавы Минцифры России, сказал: «Мы рассчитываем, что акселератор станет трамплином для развития российских ИТ-стартапов. Минцифры полностью субсидирует программу — предприниматели, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять в ней участие безвозмездно. При этом интеллектуальные права на продукты останутся у разработчиков. Планируется, что до 2024 г. выпускниками программы станет более 400 компаний».

Кирилл Варламов, директор ФРИИ, отметил: «Программа позволит предпринимателям найти новые точки роста и расшить узкие места, доработать продукт и построить системную работу по развитию бизнеса. Акселерацию ФРИИ за время её существования прошли свыше 1 тыс. стартапов, что позволило нашей команде накопить всю необходимую экспертизу для выращивания устойчивых инновационных компаний с экспортным потенциалом роста».

Прием заявок на участие в акселераторе проходит на сайте программы и продлится до 10 июня. Программа стартует 22 июля. Следующий набор участников пройдет осенью текущего года.