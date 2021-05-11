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Российскую вакцину «Спутник Лайт» защитят от подделки с помощью маркировки

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Российская вакцина «Спутник Лайт» будет защищена от подделки с помощью маркировки.

Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины «Спутник Лайт» будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население.

Маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.

Информация из системы «Честный ЗНАК» позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019.

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