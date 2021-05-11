Мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» помогает югорчанам получать меры соцподдержки

В Югре запущено мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры», которое помогает ориентироваться в многообразии мер социальной поддержки. В настоящее время насчитывается более 1,5 тыс. активных пользователей мобильного приложения.

Чтобы узнать о положенных мерах, нужно ответить на несколько вопросов о себе и жизненных ситуациях, например, «рождение ребенка», «многодетная семья», «семья с детьми» и др. В зависимости от указанной информации формируется персональный перечень мер поддержки, порядок и сроки получения.

По словам директора Депинформтехнологий Югры Павла Ципорина, «Социальный путеводитель Югры» создан для удобного и быстрого информирования жителей округа: «Очень доступно представлена вся информация о мерах поддержки. Они зависят от жизненной ситуации: является ли ваша семья многодетной, либо родился первый ребенок, часть выплат зависит от дохода семьи, а какие-то выплачиваются без учета дохода. Отмечу, что получение госуслуг в электронном виде – одна из приоритетных задач и всё больше югорчан выбирают именно такой формат».

На данном сервисе информацию о пособиях могут найти самые разные категории жителей: молодые и многодетные семьи, неполные и с доходом ниже прожиточного минимума, семьи военнослужащих, а также воспитывающие приёмных детей или с ограниченными возможностями.

Кроме того, в мобильном приложении доступна информация о местах оказания госуслуг и их местоположении на карте, ссылки на официальные сайты профильных учреждений и контактные телефоны. Здесь же можно подробно узнать о самих услугах и найти их на портале госуслуг, если они оказываются в электронном виде.

Приложение доступно для скачивания на платформах iOS и Android.