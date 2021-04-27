Максим Решетников: институты развития должны помогать выводить научные прототипы на рынок

Интеграцию института «Сколтех» в продвижение инноваций в реальную экономику, задачи в рамках национальных целей развития министр экономического развития России Максим Решетников обсудил с руководством института на рабочей встрече в субботу 24 апреля 2021 г.

В настоящий момент, по словам министра, идет перезагрузка рынков. Технологии и инновации играют все более существенную роль в обеспечении конкурентоспособности продукции. «Нам важно вместе найти те формы и решения, которые помогут максимально эффективно внедрять разработки «Сколтеха» и той среды, что вырастает вокруг него в реальную экономику», – сказал Решетников.

«Сколтех» может стать одной из основных исследовательских площадок. Институт – уже один из центров разработки передовых решений в области фотоники и телекоммуникации, энергетики, искусственного интеллекта, сельского хозяйства. Сейчас государству совместно с бизнесом необходимо создать инструменты для масштабирования такой продукции.

Конкретные решения уже обсуждаются Правительством России по поручению Президента в рамках подготовки фронтальной стратегии социально-экономического развития России. Одним из ключевых направлений научно-технической политики на ближайший период должен стать запуск масштабных, «вытягивающих» проектов, так называемых «проектов-маяков» развития современных технологий. Их отличительными особенностями станут развитие новых рынков, высокий мультипликативный эффект и применение самых современных технологических решений. Такие проекты позволят обеспечить рост современных производств, научных и инженерных школ. Это возможность занять лидирующие позиции в новом технологическом укладе, построить современную инфраструктуру, повысить качество жизни граждан и перейти к природосберегающим технологиям.

Председатель попечительского совета «Сколтеха» Виктор Вексельберг и ректор института Александр Кулешов продемонстрировали Максиму Решетникову лаборатории центра добычи углеводородов, центра энергетических технологий, центра фотоники и квантовых материалов, а также 5G-лабораторию центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» – лаборатории одних из наиболее перспективных направлений технологической повестки ближайших лет. Среди прочего в центре внимания оказались инициативы «Сколтеха» по созданию фотонного кластера, пилотного производства Na-ионных аккумуляторов, а также по развитию цифрового сельского хозяйства.

«Реализации проектов технологического перехода насущная задача для России. Необходима доработка механизмов его реализации с привлечением как государства, так и бизнеса. Опыт и достижения фонда «Сколково», института «Сколтех» – важный элемент, но без грамотно функционирующих консорциумов стране не встроиться в мировую повестку с эволюционирующими рынками», – сказал Виктор Вексельберг.

«Сколтех» максимально открыт для национальной повестки. Для нас важно, чтобы наши разработки помогали добиваться национальных приоритетов страны», – отметил ректор «Сколтеха» Александр Кулешов.