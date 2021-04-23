Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков

С целью продвижения искусственного интеллекта и вовлечения ИТ-разработчиков в развитие искусственного интеллекта в России в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» предусмотрены мероприятия по проведению соревнований по искусственному интеллекту, в том числе на основе государственных наборов данных.

«До 2024 г. хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований будет более 20 тыс. чел.», – отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

«Президент в послании отметил, что наша задача такие технологии, как искусственный интеллект, поставить на службу гражданам нашей страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Оператором хакатонов определено АНО «Россия – страна возможностей», основной целью мероприятий является повышение интереса у молодежи к технологиям искусственного интеллекта, развитие кадрового потенциала данного направления и выявление талантливых ИИ-разработчиков. Роль регионов заключается в поддержке проведения популяризационных лекций и региональных хакатонов, а также вовлечении местных сообществ в участие.

Вопрос о проведении первого хакатона в Нижнем Новгороде Дмитрий Чернышенко обсудил с губернатором Глебом Никитиным в ходе визита в Нижегородскую область. «Мы приняли решение первый хакатон провести в Нижнем Новгороде в рамках VI ежегодного федерального форума по цифровой экономике – ЦИПР 2021», – отметил вице-премьер.

«Это очень символично, ведь именно в Нижнем Новгороде был открыт первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики – на базе Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 1963 г., при котором всемирно известный учёный в области технической кибернетики – академик Юрий Неймарк, вместе с группой математиков занимался разработкой новых методов распознавания образов и применял их к важным практическим задачам, включая медицинскую диагностику и анализ изображений. То есть, по сути, они создавали первый отечественный искусственный интеллект. Проведение первого хакатона по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде – это дань уважения их трудам и важное заявление готовности развивать данное направление в регионе», – сказал Глеб Никитин.

Сегодня Нижегородская область является одним из крупных цифровых и научных центров России – в регионе насчитывается свыше 1 тыс. ИТ компаний, в которых работает порядка 29 тыс. специалистов, а доля науки, ИТ и обрабатывающей промышленности в ВРП составляет 38% – это первое место по ПФО и топ-10 в России. Среди всех занятых в отрасли более 1 тыс. человек занимается исследованиями и разработками в сфере искусственного интеллекта. Крупнейшие мировые ИТ-компании – Intel, Harman, Huawei, EPAM – разместили свои центры исследований разработок в Нижнем Новгороде.

Напомним, в августе 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», входящий в нацпроект «Цифровая экономика РФ». Финансирование этого направления в России в 2021-2024 гг. составит более 30 млрд руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников.