Специалисты «Гринатома» назвали три главные проблемы импортозамещения в крупных компаниях

По мнению специалистов «Гринатома», ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», органы власти и госкомпании решают три ключевые задачи при переходе на отечественные ИТ-продукты. К ним относятся инвентаризация ИТ-инфраструктуры на этапе планирования перехода на отечественное ПО, массовая миграция и инструменты управления новыми рабочими местами. Об этом на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» подробно рассказал Дмитрий Заманов, руководитель направления импортозамещения Центра импортонезависимых технологий «Гринатома».

Инвентаризация инфраструктуры является первоочередной задачей в процессе импортозамещения. Для её решения «Гринатом» использует собственные программные разработки. После комплексного анализа специалисты переходят к планированию ресурсов для реализации проекта импортозамещения.

Миграция – второй этап процесса, который, как правило, проходит непросто в крупных компаниях, где требуется внедрить более 1 тыс. автоматизированных рабочих мест. Здесь важно обеспечить стабильность и скорость работы, чтобы не потерять работоспособность действующей операционной системы и избежать простоев. Автоматизированная миграция, которую выполняют специалисты «Гринатома», занимает около 3,5 часов, что позволяет решить задачу менее чем за день.

Управление импортонезависимой инфраструктрурой – третий вызов в процессе импортозамещения. С ним можно справиться, нарастив ресурсы ИТ-подразделения с компетенциями в Linux или разработав и внедрив готовое решение для поддержки.

Команда центра импортонезависимых технологий «Гринатома» поэтапно решает задачу перехода на российское программное обеспечение в атомной отрасли: в 2020 г. началась первая крупная миграция предприятий на российские решения. Также специалисты центра успешно завершили перевод 1,4 тыс. автоматизированных рабочих мест министерств и ведомств Челябинской области на отечественное программное обеспечение. В настоящее время реализуется проект с РЖД, где «Гринатом» переведет на импортонезависимое ПО 5 тыс. рабочих мест. Предварительно специалисты разработали для заказчика систему базовых ИТ-сервисов, которая позволит управлять импортонезависимой инфраструктурой.