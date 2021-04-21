На Госуслугах стартовал прием заявлений для участия в тестировании системы дистанционного электронного голосования

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о начале приема заявлений через портал Госуслуг на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования.

Прием заявлений от желающих принять участие в тестировании продлится с 21 апреля по 7 мая.

Подать заявку могут жители любого региона России. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Тестирование системы дистанционного электронного голосования гражданами, подавшими заявку, состоится с 12 по 14 мая 2021 года.

Общероссийская тренировка по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года проходит в несколько этапов и завершится 21 мая. В ходе тренировки будет проведена проверка работоспособности ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отработаны практические действия участников избирательного процесса.